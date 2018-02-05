БК "Самара" установил рекорд по выигрышам

В воскресенье, 4 февраля, в матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла свердловский «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 114:112.

18 раз по ходу поединка менялся лидер. К концу матча счет был ничейным. Выявлять победителя командам предстояло в овертайме. В дополнительное время "Самара" смогла оторваться от соперника на 5 очков, что и решило судьбу матча.

Эта победа стала для «Самары» девятой подряд. Это рекордная победная серия в новейшей истории клуба. Команда продолжает возглавлять таблицу Суперлиги.

Следующие матчи самарцы проведут на выезде: 15 февраля они сыграют против МБА, 18 февраля - против «Химок-Подмосковье». В Самаре команда теперь сыграет 22 февраля с «Университетом-Югра».