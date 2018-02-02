Аукцион на установку камер, фиксирующих ДТП, в Самаре не состоялся

В аукционной документации приводился список всех адресов, по которым будут установлены устройства фото- и видеофиксации. В него попали 23 участка на Ново-Садовой, 28 участков на Московском шоссе и еще 16 участков на различных улицах. Видеокамеры должны фиксировать проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, движение по обочине, нарушения правил маневрирования и др.

Желающие заключить столь солидный контракт с областным правительством нашлись. Заявки на участие в аукционе подали три компании - АО «Концерн радиостроения «Вега», ПАО «МегаФон» и ПАО «Ростелеком». «Вега» предложила выполнить работы за 642 млн рублей, «МегаФон» - за 652 млн рублей, «Ростелеком» за 762 млн рублей. Но аукционная комиссия в итоге отклонила заявки всех участников.

Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, у «Веги» отсутствует действующая лицензия на разработку, производство и распространение информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных средств. «МегаФон» не предоставил документы, подтверждающие, что их представитель на аукционе имеет право заключать контракт на сумму более 375 млн рублей. А в предоставленных «Ростелекомом» лицензиях не указана Самарская область. Таким образом, аукцион будет проводиться повторно.

Начальная стоимость контракта составляла 852 миллиона рублей. За эти деньги победитель аукциона должен был установить в Самаре 611 видеокамер для съемки нарушений Правил дорожного движения автомобилистами на городских дорогах регионального значения – с момента заключения контракта до конца 2019 года. Эти данные, в частности, используют в своей работе сотрудники ГИБДД.