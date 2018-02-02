На Ново-Вокзальной от Фадеева до Стара-Загоры организуют реверсивное движение

Для проведения работ будет частично перекрыта дорога на улице и изменено движение автомобильного транспорта.

Реверсивное движение будет организовано на Ново-Вокзальной от улицы Фадеева до Стара-Загоры по левой полосе с 21:00 2 февраля ориентировочно до 8:00 3 февраля.