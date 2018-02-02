В 2018 году в Самаре могут открыть две неработающие больницы

Реконструкцию стационара на Льва Толстого, 59 начали в 2006 году. Работы в корпусе должны были завершить еще в 2014 году, а открыть ее - в первом квартале 2015 года. В поликлинике планировали оказывать амбулаторные медуслуги приписанному населению и организовать дневной стационар. Но в запланированный министерством здравоохранения Самарской области срок объект сдан не был.

В отличие от этой поликлиники, на Льва Толстого, 59, которой требовалась реконструкция, здание детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы на Воронежской, 11а начинали строить с нуля. В 2014 году по результатам конкурса определили подрядчика, который должен был построить объект к декабрю 2015 года.

В министерстве здравоохранения Самарской области sgpress.ru сообщили, что сегодня здания находятся в высокой степени готовности. При поддержке областного бюджета ввод в эксплуатацию данных медучреждений будет возможен в 2018 году, сообщает минздрав. Чтобы скорректировать проектно-сметную документацию по объектам, необходимо в общей сложности 13 миллионов рублей.