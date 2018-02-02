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Сеть кофеен торговала сувенирами с символикой FIFA в Самаре без разрешения

Владельца киосков Friend Coffee - компанию «ФД Групп» - оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции.
 
По данным УФАС по Самарской области, в этих кофейнях продавали сувениры с символикой FIFA без разрешения правообладателя. С жалобой на ООО «ФД Групп» в УФАС обратилось ООО «Агентство интеллектуальной собственности», представляющее в России интересы FIFA.
 
 
Дата: 2 февраля 2018 , 11:27
346
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: FIFA
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