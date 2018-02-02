Сеть кофеен торговала сувенирами с символикой FIFA в Самаре без разрешения

По данным УФАС по Самарской области, в этих кофейнях продавали сувениры с символикой FIFA без разрешения правообладателя. С жалобой на ООО «ФД Групп» в УФАС обратилось ООО «Агентство интеллектуальной собственности», представляющее в России интересы FIFA.