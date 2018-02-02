Самарскую школу №46 планируют отремонтировать к 1 сентября 2019 года
В сентябре 2017 года в одном из кабинетов начальных классов на первом этаже здания треснула штукатурка на потолке.
Чтобы не подвергать жизни и здоровье учеников угрозе, их перевели на внешкольное обучение. На этой неделе глава Самары Елена Лапушкина встретилась с родителями школьников. Им объяснили, что в феврале этого года должна завершиться государственная техническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о капитальном ремонте или полной реконструкции здания школы. По словам главы города, эта тема находится на особом контроле правительства Самарской области. Деньги на проведение работ зарезервированы в областном бюджете.
- Школа будет отремонтирована в любом случае, это даже не обсуждается. Гарантами решения вопроса в кратчайшие сроки являются областное правительство и городская администрация, – подчеркнула Елена Лапушкина.
Предполагается, что в стены родной школы ученики смогут вернуться 1 сентября 2019 года. До этого времени ребята будут проходить обучение на базе других учреждений.
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