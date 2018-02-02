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Самарцы стали реже вкладывать деньги в долевое строительство

В 2017 года желающих стать дольщиками оказалось на 11% меньше, чем в 2016 году.
 
По данным Управления Росреестра по Самарской области, в 2017 году увеличилось количество дольщиков, которые получили возможность въехать в свои квартиры: по сравнению с 2016 годом их стало больше на 12%.
 
Начиная с октября прошлого года, изменились правила регистрации договоров участия в долевом строительстве. Теперь, перед тем как сдать первый договор, застройщик обязан перечислить в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от цены контракта. Росреестр регистрирует договоры участия в долевом строительстве только после подтверждения информации о получении денег Фондом.
 
В случае банкротства застройщика дольщик вправе рассчитывать на компенсацию, которая оговорена рядом условий.
Дата: 2 февраля 2018 , 10:17
98
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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