Самарцы стали реже вкладывать деньги в долевое строительство
В 2017 года желающих стать дольщиками оказалось на 11% меньше, чем в 2016 году.
По данным Управления Росреестра по Самарской области, в 2017 году увеличилось количество дольщиков, которые получили возможность въехать в свои квартиры: по сравнению с 2016 годом их стало больше на 12%.
Начиная с октября прошлого года, изменились правила регистрации договоров участия в долевом строительстве. Теперь, перед тем как сдать первый договор, застройщик обязан перечислить в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от цены контракта. Росреестр регистрирует договоры участия в долевом строительстве только после подтверждения информации о получении денег Фондом.
В случае банкротства застройщика дольщик вправе рассчитывать на компенсацию, которая оговорена рядом условий.
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