Самарцы стали реже вкладывать деньги в долевое строительство

По данным Управления Росреестра по Самарской области, в 2017 году увеличилось количество дольщиков, которые получили возможность въехать в свои квартиры: по сравнению с 2016 годом их стало больше на 12%.

Начиная с октября прошлого года, изменились правила регистрации договоров участия в долевом строительстве. Теперь, перед тем как сдать первый договор, застройщик обязан перечислить в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от цены контракта. Росреестр регистрирует договоры участия в долевом строительстве только после подтверждения информации о получении денег Фондом.

В случае банкротства застройщика дольщик вправе рассчитывать на компенсацию, которая оговорена рядом условий.