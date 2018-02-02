Самарские баскетболисты переиграли «Урал»

«Самара» одержала восьмую подряд победу в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Артем Яковенко (20 очков), Алексей Зозулин (15), Алексей Голяхов (11) и Дмитрий Головин (10 очков).

Благодаря этой победе самарцы сохранили за собой место во главе турнирной таблицы. Уже в воскресенье, 4 февраля, «Самара» вновь выйдет на паркет «МТЛ Арены»: она сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК». Начало матча — в 18-00.