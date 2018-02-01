Осторожно, жулики: как не стать жертвой самарских мошенников





Дорогой, позолоти ручку!

Как это ни печально, но самарцы продолжают попадаться на уловки жуликов. По данным начальника отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Василия Подкорытова, в 2017 году количество совершенных афер и махинаций увеличилось на 3%. Справедливости ради стоит отметить, что выросла и раскрываемость таких преступлений в прошлом году - с 19% до 21%. Полицейские приспосабливаются под постоянно меняющиеся условия и учатся раскрывать схемы жуликов. Но жертвам мошенников от этого легче не становится, ведь далеко не всегда им удается вернуть украденное.

В ГУ МВД махинации жуликов делят на две группы – контактные и бесконтактные. В первом случае мошенники находятся в непосредственной близости от своих жертв. Удивительно, но до сих пор остается актуальным так называемый «цыганский сценарий». Различные маги и целители предлагают прохожим снять порчу, погадать на удачу и отвести беду. По словам Василия Подкорытова, некоторые самарцы продолжают попадаться на столь избитые махинации. Добычей мошенников в таких случаях становятся деньги, драгоценности или сотовые телефоны горожан. В ГУ МВД махинации жуликов делят на две группы – контактные и бесконтактные. В первом случае мошенники находятся в непосредственной близости от своих жертв. Удивительно, но до сих пор остается актуальным так называемый «цыганский сценарий». Различные маги и целители предлагают прохожим снять порчу, погадать на удачу и отвести беду. По словам Василия Подкорытова, некоторые самарцы продолжают попадаться на столь избитые махинации. Добычей мошенников в таких случаях становятся деньги, драгоценности или сотовые телефоны горожан.

Аферистов можно встретить не только на улицах, они приходят и на дом. Обычно под видом соцработников или сотрудников жилищно-коммунального хозяйства – слесарей, газовщиков, электриков. Под различными предлогами они попадают в дома самарцев и крадут их имущество. Как правило, их жертвами становятся пенсионеры, рассказывает Василий Подкорытов.

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Виртуальные аферы

Вторая группа мошенничеств, как отмечено выше, дистанционные. Самарцев обманывают с помощью смс, электронных писем и вирусов, телефонных звонков и письменных уведомлений на почтовый ящик. Перечислять все приемы жуликов можно бесконечно.

По словам председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских, очень часто горожан обманывают по коммунальной линии. Это и двойные квитанции от управляющих компаний, завышенные сметы на работы по текущему ремонту и другие махинации. Должно быть, многие из вас находили в своих почтовых ящиках уведомления о том, что вам нужно срочно установить счетчики на газ/воду/электроэнергию. А также предложения установить эти самые счетчики со скидкой. Часто в таких объявлениях мошенники называют себя каким-нибудь Департаментом ЖКХ и даже Администрацией. По словам председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских, очень часто горожан обманывают по коммунальной линии. Это и двойные квитанции от управляющих компаний, завышенные сметы на работы по текущему ремонту и другие махинации. Должно быть, многие из вас находили в своих почтовых ящиках уведомления о том, что вам нужно срочно установить счетчики на газ/воду/электроэнергию. А также предложения установить эти самые счетчики со скидкой. Часто в таких объявлениях мошенники называют себя каким-нибудь Департаментом ЖКХ и даже Администрацией.

- Мошенники даже одеваются в форму, похожую на нашу, - рассказывает заместитель генерального директора по эксплуатации ООО «Средневолжская газовая компания» Георгий Онищенко. – Обычно на такой форме написано, что-то вроде «Горгаза». Незнакомые с самарским коммунальным рынком люди верят им и покупают сомнительное оборудование.

По словам Георгия Онищенко, в прошлом году были случаи, когда самарцы приобретали у мошенников сигнализаторы газа. Им обещали, что эти устройства обязательно начнут бить тревогу, если в доме произойдет утечка метана. На деле же оказывалось, что это совершенно бесполезные механизмы.





Остановись, подумай, узнай

Почему же самарцы до сих пор продолжают попадаться на уловки мошенников?

- Люди торопятся, - объясняет руководитель дивизиона «Забота о клиентах» ПАО Сбербанк Светлана Зайчикова. – Прежде чем расставаться со своими деньгами – остановись, подумай, узнай. - Люди торопятся, - объясняет руководитель дивизиона «Забота о клиентах» ПАО Сбербанк Светлана Зайчикова. – Прежде чем расставаться со своими деньгами – остановись, подумай, узнай.

Что означает этот девиз? Остановись – не поддавайтесь импульсивному желанию заплатить мошенникам, возьмите паузу. Подумай – поразмыслите над тем, у кого и как вы можете проверить информацию, навязываемую вам сомнительными способами. Узнай – проверьте эту информацию.

Возьмем для примера те же сигнализаторы. Достаточно зайти на сайт Государственного реестра средств измерений и проверить, числится ли там такое устройство. Или если вы сомневаетесь, какой управляющей компании платить за коммунальные услуги, то зайдите на сайт ГЖИ Самарской области. Там вы сможете получить информацию о том, какая управляющая компания обслуживает ваш дом. Проверить можно практически любую информацию.

Также не нужно отвечать на сомнительные смс от незнакомых людей и открывать неизвестные ссылки в интернете. Необходимо своевременно обновлять операционную систему на компьютере и базу антивируса. Помните: незащищенный контакт компьютера с сомнительными программами чреват вирусными инфекциями. Будьте бдительны, и сможете сохранить свои деньги, имущество и нервы. А если вы все же попались на уловки мошенников, нужно сразу же обращаться в полицию.