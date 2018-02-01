Как добиться установки пандуса для инвалидов в своем подъезде
Для инвалидов часто проблемой становится такая, казалось бы, элементарная вещь, как выход из дома.
- Наша семья переехала в дом №127 на улице Советской Армии около 15 лет назад, - рассказывает мама инвалида-колясочника Татьяна Железнякова. - Я обратилась в домоуправление, и нам поставили самые простенькие швеллеры на двух лестницах - ведущей на крыльцо и к лифту в подъезде. Ярославу тогда только исполнилось 14 лет, он был легкий, и закатить его по этим достаточно крутым направляющим я могла даже в одиночку.
Время шло, парень рос. Закатывать коляску родителям даже вдвоем становилось все труднее. Прошлым летом Татьяна набралась решимости и начала поиски организации, уполномоченной решить этот вопрос. Выяснилось, что установить пандус должна управляющая компания, но для этого необходимо заручиться согласием более половины жителей девятиподъездного здания. Средства на установку пандуса выделяют по статье «Расходы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме». То есть чтобы установить пандус, надо будет отказаться от каких-то других работ, на все денег не хватит.
Татьяна начала собирать подписи. Люди реагировали по-разному. По ее словам, молодые люди охотнее давали согласие и удивлялись, что кто-то может быть против. Были и такие, кто сначала возмущался, почему ради удобства одной семьи нужно лишать чего-то многих, а спустя какое-то время извинялся и ставил свою подпись.
Однако даже после предъявления протокола общего собрания управляющая компания не торопилась решать вопрос с пандусом, сообщив, что «протокол принят к сведению».
Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения в прокуратуру, а также к городским и областным властям. В ноябре управляющая компания пообещала установить пандус не позднее марта 2018 года. Ускорить процесс помогла администрация Советского района, подключившаяся к решению вопроса и сумевшая найти компанию-мецената, которая уже в декабре установила в подъезде широкий пандус. Управляющей же компании согласно решению прокуратуры надлежит в марте обустроить пандус у крыльца.
- Конечно, даже один пандус из двух - это уже огромное подспорье, - говорит Железнякова. - За тот месяц, что он у нас есть, мы с сыном уже четырежды выезжали из дома - и в гости, и на праздники. Летом в парке сможем гулять, даже без помощников, вдвоем.
Последовательность действий для установки пандуса:
1. Провести общее собрание собственников жилья, составить протокол, фиксирующий, что большинство из них поддерживают обустройство пандуса в подъезде.
2. Протокол надо направить в УК, которая разработает проект устройства пандуса.
3. Компания-подрядчик на основании утвержденного проекта выполнит работы.
Евгений Печерских, председатель правления Самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Десница»:
- Самая большая проблема для инвалида-колясочника - выйти из дома, преодолеть буквально пять ступеней от лифта до крыльца и примерно столько же от крыльца до тротуара. В этом случае большая удача, что лестницы в доме широкие и пандус не мешает другим жителям. Он, конечно, крутоват, но других технических возможностей все равно нет. И прекрасно, что нашлись люди, готовые помочь этой семье.
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