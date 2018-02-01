Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан

Жители поселка Красная Глинка просят определить статус их дома. Он находится в 4-м квартале и является бывшим общежитием сотрудников правоохранительных органов. В начале 90-х годов милиция отказалась содержать дом. С 2008 года его обслуживала управляющая компания «ТВН». Однако организация лишилась лицензии, и с мая 2017-го за дом никто не отвечает. Люди не получают квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, переживают, что копятся долги, что им отключат электроэнергию, что в случае аварии не к кому обратиться. Жительница дома Анна Васильева рассказала: дома нет на картах, адрес не могут сразу найти ни «скорая помощь», ни такси. Между тем люди зарегистрированы и живут там.

- Есть возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, чтобы вы могли не беспокоиться о том, будут ли в доме тепло, свет и вода, - сказала Лапушкина. - Параллельно будем прорабатывать вопрос о приеме дома в муниципальную собственность.

Жители домов на проспекте Карла Маркса, 414, 426 и 428 (Кировский район) обратили внимание главы города на состояние системы отопления. Сергей Биккулов рассказал, что инженерные коммуникации, проходящие в стенах, отслужили свой срок, это подтвердила независимая экспертиза. Сперва Фонд капитального ремонта планировал работы в этих домах на 2018 - 2019 годы. Но потом программу изменили, и срок значительно сдвинулся. Муниципалитет окажет содействие в решении этого вопроса.

Житель Советского района Иван Солнышкин просил обустроить тротуар на улице Каменногорской - от улицы Промышленности до Бобруйской. Ранее он существовал, но был разрушен: машины стали ездить не только по грунтовой дороге, но и по пешеходной зоне. Решили тротуар восстановить, а проезжую часть отсыпать гранулятом. Департамент городского хозяйства и экологии и администрация Советского района выполнят работы, когда позволят погодные условия. Елена Лапушкина подчеркнула, что это временная мера, и поручила включить улицу в план дорожного ремонта.