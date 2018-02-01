У Куйбышевского района Самары появится свой гимн
Для этого районная администрация объявила соответствующий конкурс.
Проводить его будет молодежный центр «Диалог». Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. По условиям конкурса, гимн должен представлять собой музыкальное произведение продолжительностью до 3 минут, предназначенное для сольного или коллективного исполнения. Мелодия гимна должна соответствовать жанру произведения, быть торжественной, экспрессивной, легко запоминаемой и легко воспроизводимой.
Текст гимна должен состоять из 2 куплетов и припева, соблюдать все признаки поэтического произведения (рифма, размер, ритм, благозвучность) и жанровые особенности (идейно-патриотическое содержание, отражение истории Куйбышевского внутригородского района, памятных мест, географических особенностей, культурных традиций, основных черт, присущих жителям Куйбышевского внутригородского района).
Конкурс проводится до 9 сентября 2018 года в 4 этапа. Работы принимаются на электронную почту mymcdialog@mail.ru c пометкой «Гимн района», а также на электронном носителе по адресу: Ново-Молодежный переулок, 9 (молодежный центр «Диалог»).
Администрация Куйбышевского района надеется, что гимн будет звучать уже на юбилее района в сентябре 2018 года.
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