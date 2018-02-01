Житель Самарской области захотел проголосовать за нового президента РФ в Голландии

Со среды, 31 января, любой избиратель, который в день голосования будет находиться не по месту прописки, вправе подать заявление о включении в список по месту нахождения. Избиратели могут проголосовать на любом избирательном участке как в России, так и за ее пределами, независимо от места регистрации. Открепительное удостоверение по месту регистрации брать не нужно. Это удобно для студентов и тех, кто работает в другом регионе.

Прием заявлений от избирателей идет в МФЦ по всей Самарской области. В среду в регионе было зарегистрировано уже 138 заявлений. В основном это люди, прописанные в муниципальных районах, но желающие проголосовать в крупных городах губернии, там, где работают. В Жигулевске один житель подал заявление о намерении проголосовать за рубежом – в Голландии.