01 февраля 2018 года,
11:02
$ 56.18    69.93   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Житель Самарской области захотел проголосовать за нового президента РФ в Голландии

Самарцы уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут проголосовать за кандидатов в президенты РФ 18 марта.
 
Со среды, 31 января, любой избиратель, который в день голосования будет находиться не по месту прописки, вправе подать заявление о включении в список по месту нахождения. Избиратели могут проголосовать на любом избирательном участке как в России, так и за ее пределами, независимо от места регистрации. Открепительное удостоверение по месту регистрации брать не нужно. Это удобно для студентов и тех, кто работает в другом регионе.
 
Прием заявлений от избирателей идет в МФЦ по всей Самарской области. В среду в регионе было зарегистрировано уже 138 заявлений. В основном это люди, прописанные в муниципальных районах, но желающие проголосовать в крупных городах губернии, там, где работают. В Жигулевске один житель подал заявление о намерении проголосовать за рубежом – в Голландии.
Дата: 1 февраля 2018 , 10:13
88
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба администрации Самары
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
У Куйбышевского района Самары появится свой гимн
1 февраля 2018
96
У Куйбышевского района Самары появится свой гимн
Житель Самарской области захотел проголосовать за нового президента РФ в Голландии
1 февраля 2018
88
Житель Самарской области захотел проголосовать за нового президента РФ в Голландии
Шумозащитные экраны возле стадиона «Самара Арена» переместят
1 февраля 2018
137
Шумозащитные экраны возле стадиона «Самара Арена» переместят
В Самарской области определились 168 семей, которые будут получать выплаты за первенца
31 января 2018
245
В Самарской области определились 168 семей, которые будут получать выплаты за первенца
Как стадион «Самара Арена» будут защищать от террористов
31 января 2018
357
Как стадион «Самара Арена» будут защищать от террористов
Проголосовать за будущее склона у площади Славы можно будет 18 марта
31 января 2018
565
Проголосовать за будущее склона у площади Славы можно будет 18 марта
Аэропорт Курумоч начал обслуживать самолеты Airbus-330-200
31 января 2018
321
Аэропорт Курумоч начал обслуживать самолеты Airbus-330-200
ГИБДД: при обмене водительских прав сдавать теорию не нужно
31 января 2018
535
ГИБДД: при обмене водительских прав сдавать теорию не нужно
На февральские праздники путешествовать в купе можно будет со скидкой 50%
31 января 2018
282
На февральские праздники путешествовать в купе можно будет со скидкой 50%
Лента новостей
1 февраля 2018 , 10:19
96
У Куйбышевского района Самары появится свой гимн
Для этого районная администрация объявила соответствующий конкурс.
1 февраля 2018 , 10:13
88
Житель Самарской области захотел проголосовать за нового президента РФ в Голландии
Самарцы уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут...
1 февраля 2018 , 09:40
137
Шумозащитные экраны возле стадиона «Самара Арена» переместят
Корректировку проекта благоустройства прилегающей к стадиону территории выполнит областной...
31 января 2018 , 18:13
245
В Самарской области определились 168 семей, которые будут получать выплаты за первенца
Это семьи, в которых после 1 января этого года родился (или был усыновлен) первый ребенок. 20...
31 января 2018 , 14:30
249
Самарский литмузей объявил сбор экспонатов для выставки, посвященной музею имени Горького
Он был открыт в Куйбышеве в июне 1941 года и находился на улице Степана Разина, 126. В этом...
31 января 2018 , 13:34
357
Как стадион «Самара Арена» будут защищать от террористов
До главного спортивного события Самарской области – Чемпионата мира по футболу 2018 года...
31 января 2018 , 13:29
565
Проголосовать за будущее склона у площади Славы можно будет 18 марта
Во вторник, 30 января, в Самаре прошло заседание совета общественной палаты города, главной...
31 января 2018 , 12:06
321
Аэропорт Курумоч начал обслуживать самолеты Airbus-330-200
Обслуживание этих воздушных лайнеров стало возможно после открытия в декабре после реконструкции...
31 января 2018 , 11:34
535
ГИБДД: при обмене водительских прав сдавать теорию не нужно
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в России планируется введение...
31 января 2018 , 11:16
282
На февральские праздники путешествовать в купе можно будет со скидкой 50%
Оформить билеты по акции можно на верхние места купейных вагонов поездов отправлением с 22 по 25...
Все новости
Календарь
Февраль  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 30 31
1
 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3316
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
3043
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2978
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
27 января 2018
2306
 
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
2060
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3316
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
3043
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2978
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
2060
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1866
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.