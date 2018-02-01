Шумозащитные экраны возле стадиона «Самара Арена» переместят

Институт стал единственным участником аукциона «Управления капитального строительства» Самарской области, который прошел в среду, 31 января. Проект благоустройства территории вокруг стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года был разработан уже достаточно давно, однако впоследствии к нему возникли нарекания со стороны различных служб и ведомств. Были замечания к схеме расположения шумозащитных экранов, видеокамер и другим параметрам проекта.

Институту предстоит рассчитать примыкание пешеходных дорожек и въездов с пешеходными дорожками и въездами стадиона «Самара Арена», скорректировать схему размещения шумозащитных экранов и наружного видеонаблюдения, скорректировать систему навигации на прилегающей к стадину территории в соответствии с рекомендациями по навигации для городов-организаторов ЧМ-2018.

Кроме того, «ТеррНИИгражданпроекту» необходимо разработать проекты сноса ЛЭП и фундаментов общежития, сноса зданий ферм и благоустройство территории вдоль улицы Арена 2018, скорректировать проект утилизации отходов в соответствии с требованиями FIFA.