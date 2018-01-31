Как стадион «Самара Арена» будут защищать от террористов
До главного спортивного события Самарской области – Чемпионата мира по футболу 2018 года – остается меньше 5 месяцев. Общественность держит руку на пульсе и пристально следит за строительством стадиона «Самара Арена». Когда будут стелить газон? Удобно ли будет подъезжать к стадиону? А что там с гостиницами? Примерно такими вопросами чаще всего задаются самарцы. Комфорт и удобство стадиона – это вещи, конечно, важные, но не менее важна безопасность гостей и участников мундиаля. Sgpress.ru выяснил, насколько неприступной крепостью будет «Самара Арена».
Наибольшую угрозу для безопасности может представлять бризантное взрывчатое вещество, например, тротил, считают в правоохранительных органах. Поэтому при разработке решения по защите людей на территории стадиона «Самара Арена» институту предстоит рассматривать в качестве наиболее серьезной и вероятной угрозы - подрыв «заминированной» легковушки, расположенной на крайних рядах парковок возле стадиона. Когда «ТеррНИИгражданпроект» подготовит проект, его будут согласовывать областные подразделения Росгвардии, ФСБ и ГУ МВД.
Помогать людям в случае непредвиденных ситуаций готовятся и медики. В марте самарской городской станции скорой медицинской помощи поставят более 20 новых автомобилей –11 «скорых» класса «С» (реанимационные машины) и 10 класса «В». Эти машины будут задействованы в медицинском обеспечении во время ЧМ-2018. После Чемпионата мира по программе «Наследие» все приобретенные автомобили распределят между станциями скорой помощи и стационарами губернии.
В ноябре 2017 года ГУ МВД России по Самарской области и департамент по вопросам общественной безопасности региона подготовили письма с требованием обеспечить дополнительную защиту стадиона. В декабре областное «Управление капитального строительства» объявило открытый конкурс на поиск подрядчика, который подготовит соответствующий проект. В среду, 31 января, умелец нашелся. За 7 миллионов рублей работы выполнит областной институт «ТеррНИИгражданпроект».
Институту предстоит разработать проект и схему временных взрывозащитных сооружений в районе стадиона «Самара Арена». При этом просчитываются возможные сценарии доставки диверсионно-террористических средств на объект: на автомобиле, пешим ходом или другими путями. Так, террористы могут пронести взрывное устройство в крупном рюкзаке или чемодане, выбросить бомбу из проезжающего автомобиля или припарковать напичканную взрывчаткой машину на парковке. Поэтому сегодня правоохранительные органы отрабатывают все варианты возможного развития событий.
Наибольшую угрозу для безопасности может представлять бризантное взрывчатое вещество, например, тротил, считают в правоохранительных органах. Поэтому при разработке решения по защите людей на территории стадиона «Самара Арена» институту предстоит рассматривать в качестве наиболее серьезной и вероятной угрозы - подрыв «заминированной» легковушки, расположенной на крайних рядах парковок возле стадиона. Когда «ТеррНИИгражданпроект» подготовит проект, его будут согласовывать областные подразделения Росгвардии, ФСБ и ГУ МВД.
Между тем охранять жизнь и здоровье гостей Чемпионата готовятся не только правоохранительные органы. Например, к ЧМ-2018 в Самаре областному МЧС уже поставили 36 автоцистерн, 24 беспилотника, катер и 4 высокоманевренных пожарно-спасательных мотоцикла. Кроме того, в районе стадиона на участке в 2 га строится пожарное депо.
- В марте с вводом пожарного депо на стадионе мы проведем передислокацию, которая никоим образом не повлияет негативно на пожарную ситуацию в городе, — рассказал начальник областного МЧС Олег Бойко.
Помогать людям в случае непредвиденных ситуаций готовятся и медики. В марте самарской городской станции скорой медицинской помощи поставят более 20 новых автомобилей –11 «скорых» класса «С» (реанимационные машины) и 10 класса «В». Эти машины будут задействованы в медицинском обеспечении во время ЧМ-2018. После Чемпионата мира по программе «Наследие» все приобретенные автомобили распределят между станциями скорой помощи и стационарами губернии.
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