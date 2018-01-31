Самарская область повысила свою кредитоспособность

Теперь Самарская область стоит в одном ряду с такими экономически развитыми и динамично развивающимися регионами, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республики Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По мнению аналитиков агентства, основными факторами для изменения прогноза по рейтингу Самарского региона стали: увеличение доходной части бюджета, высокая собираемость налогов, ужесточение контроля над расходами, снижение долговой нагрузки и реструктуризация бюджетных кредитов.