В Самаре задержали подозреваемого в серийном ограблении пенсионерок

В банках он присматривался к пенсионеркам, получавшим деньги, и следил за ними до дома. Как только пожилые женщины входили в подъезд, он выхватывал у них сумку и убегал.

Одно из преступлений он совершил 15 декабря 2017 года на Московском шоссе. Жертвой грабежа стала пенсионерка, снявшая крупную сумму в банке. Он выхватил у нее из рук пакет, в котором были продукты, документы и 70 тысяч рублей. Еще одну пенсионерку он ограбил в Промышленном районе Самары 26 декабря. В подъезде дома №66 на улице Фадеева он похитил у женщины сумку, в которой находились 500 рублей и телефон. Это преступление запечатлела видеокамера над подъездом.

По видеозаписи сотрудники уголовного розыска смогли установить приметы подозреваемого и устроили ему засады по всему городу. В одну из них он и попал, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Мужчина оказался безработным. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабежи.

Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, обращаться в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 8(846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 200-13-37 (дежурная часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре), 373-76-82, 8-927-763-55-44 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

