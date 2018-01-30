Полицейские обнаружили в самарском бильярдном клубе казино

В помещении бильярдного клуба «Массе» на улице Пензенской, 41 работало игровое оборудование, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. На момент проверки полицейские обнаружили в клубе 18 человек – игроков и работников заведения. Стражи порядка изъяли чемодан с игральными фишками и картами, а также задержали предполагаемого организатора казино – 49-летнего самарца. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.