Выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского планируют открыть 15 мая

В декабре 2017 года на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского начали устанавливать дорожные знаки. По данным Ивана Пивкина, на строительство развязки был выделен 171 миллион рублей. Пока что работы подрядчик объекта – «Самаратрансстрой» - выполнил на 140 миллионов рублей. Кольцо планируют полностью открыть для движения 15 мая 2018 года.

После этого дорогу передадут на обслуживание МП «Благоустройство».