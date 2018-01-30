До ЧМ-2018 всех водителей самарских трамваев и троллейбусов проверят на знание транспортной безопасности
В понедельник, 30 января, МП «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило открытый конкурс на поиск организации, которая проведет аттестацию сотрудников предприятия.
Контрактный управляющий ТТУ Михаил Чеглаков рассказал sgpress.ru, что до 30 апреля 2018 года экзамены по транспортной безопасности придется сдать 730 водителям предприятия. Аттестация будет включать в себя как теорию - знание требований законодательства РФ о транспортной безопасности, так и практику – проверку навыков и умений водителей. Аттестация проводится по требованию Федерального закона №16 «О транспортной безопасности».
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