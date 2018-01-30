В Самаре ищут подрядчика для благоустройства трех районов

Начальная стоимость контракта составляет 98 миллионов рублей. Победителя планируют определить 27 февраля. Ему предстоит благоустраивать Кировский, Советский и Промышленный районы Самары с момента заключения контракта до 30 ноября 2018 года. Работы включают в себя: очистку территории от коммунального и строительного мусора, листвы и сучьев, кустарника и мелколесья, санитарное содержание, покос травы бензотриммером, валку деревьев. Перечень мест, требующих благоустройства, победитель аукциона получит в течение пяти дней после заключения контракта.