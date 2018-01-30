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В Самаре ищут подрядчика для благоустройства трех районов

Во вторник, 30 января, управление организации торгов администрации Самары объявило соответствующий аукцион.
 
Начальная стоимость контракта составляет 98 миллионов рублей. Победителя планируют определить 27 февраля. Ему предстоит благоустраивать Кировский, Советский и Промышленный районы Самары с момента заключения контракта до 30 ноября 2018 года. Работы включают в себя: очистку территории от коммунального и строительного мусора, листвы и сучьев, кустарника и мелколесья, санитарное содержание, покос травы бензотриммером, валку деревьев. Перечень мест, требующих благоустройства, победитель аукциона получит в течение пяти дней после заключения контракта.
 
 
Дата: 30 января 2018 , 10:15
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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