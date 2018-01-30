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Худрук театра «СамАрт» Павел Маркелов о детских спектаклях, сказках и молодых режиссерах

Художественный руководитель и актер театра юного зрителя «СамАрт» Павел Маркелов рассказал о ближайших и отдаленных премьерах, планах на новую сцену и о том, что помогает держать труппу в тонусе в ожидании ее открытия. 

«Быть или не быть?» 
 
- «СамАрт» традиционно работает с режиссерами, которые тяготеют к определенному языку. Например, Анатолий Праудин - это постановщик не для всех, а для людей, которые не случайно пришли в театр и интересуются культурой. Он делает спектакли для взрослых. Последняя премьера Александра Кузина в нашем театре тоже 18+. На фоне этого радостного для театра сотрудничества и увлеченной работы над взрослым репертуаром, причем серьезного драматического характера, в 2018 году мы продолжим укреплять и детский. Не допустим недостатка внимания к нашей целевой аудитории. В марте состоится премьера спектакля «Храбрый заяц», который мы «попробовали» на первых зрителях в декабре. 
 
Я попытался поднять уровень требовательности к мастерству в работе над детским материалом. И решил начать с себя, выбрав для своей первой постановки название для детей. В силу специфики театра мы часто играем для маленького зрителя, и рано или поздно неизбежно происходит невольная попытка облегчить себе жизнь. Мы постарались провести сложную подготовительную работу в полноценный полугодовой репетиционный период. Я пришел к актерам с серьезным лицом и намерениями, и мы прочитали пьесу, где все называют друг друга «Кошечка», «Мишка» и «Трусохвостик». И мне кажется, я сумел заразить всех серьезностью отношения к материалу и выйти на разговор о подлинных человеческих страхах и эмоциях. При этом получилось очень весело и празднично. 
 
Текст попался мне почти случайно. Я не знал эту сказку Сергея Михалкова. В ней нет ничего особенного - все очень просто. Но это оказалось самым интересным. Тот самый эзопов язык. Страх - это одна из самых главных энергий нашей жизни. Когда герой, казалось бы, простой истории сталкивается с вопросом, который вполне может быть сформулирован: «Быть или не быть?», это жутко любопытно. Как становятся героями? Гамлета просто поставили перед фактом. В этой истории герой также оказывается перед лицом катастрофы, внутри которой кто-то должен взять на себя ответственность. И он это делает. Парадокс в том, что поступок совершает тот, от кого меньше всего ожидаешь, кто прославился своей трусостью. Бесстрашия как такового нет, а есть момент выбора. Каждый сам решает, как ему поступить и сможет ли он потом себя уважать или нет. 

Звериные истории
 
- В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры - детям» мы выпустили «Кота в сапогах», ближайшие показы которого также будут весной. Это постановка московского режиссера Ирины Кондрашовой - новое имя для нас и новый опыт работы. Субсидия будет иметь не разовый характер. Это серьезная и ощутимая поддержка, которая дает возможность улучшать техническую базу театров, выпускать новые спектакли и участвовать в гастрольной жизни. В течение года в рамках этой же программы мы выпустим и другие названия, одно из них - «Маугли». Это спектакль для более взрослых зрителей - аудитория 12+, который будет делать Павел Самохвалов в дуэте с Татьяной Наумовой. У них сложился интересный творческий тандем. У нас в репертуаре есть их «Сказки Пушкина», к Новому году они выпустили «Конька- горбунка». «Маугли» будет большой работой, преимущественно пластической. Павел - прекрасный хореограф, с которым мы давно сотрудничаем, - сам предложил это название как исследование человеческой природы в животном и животной природы в человеке. В этой теме прячется бездна. 

Режиссеры - молодые и опытные 
 
- Осенью планируется очередная лаборатория «Молодая режиссура». Также мы надеемся на продолжение работы с Домиником Бюттнером, участником последней лаборатории, который представлял здесь «Трехгрошовую оперу». В 2018 году он приедет с предварительным визитом, чтобы в 2019-м выпустить новый спектакль. Доминик предложил несколько названий, одно из которых - пьеса Брехта. 
 
В течение года Анатолий Праудин продолжит репетиции «Темных аллей» Бунина. Также надеемся увидеть очередную работу его второй режиссерской студии в рамках дискуссионной площадки, которую мы уже опробовали на прежней курсовой работе «Маленькие трагедии». На этот раз будет «Одиссея». В режиссерские опыты студийцев вовлечена значительная часть коллектива - актеры работают с обучающимися режиссерами Алексеем Елхимовым и Татьяной Наумовой. 
 
В уходящем году мы отметили 20-летие «Бумбараша». Нам совсем немного остается до двухсотого спектакля, и как раз в апреле планируем отметить еще одну красивую дату. 
 
По весне проведем чествование юбиляров - Ольги Агаповой и Юрия Ивановича Долгих.
 
Дата: 30 января 2018 , 09:32
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Автор текста: Маргарита Петрова
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