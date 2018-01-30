Самарские дольщики получили ключи от квартир, которые ждали более 10 лет
Хорошая новость еще для 202 участников долевого строительства, которые пострадали от действий недобросовестных бизнесменов. Они получают долгожданные квадратные метры в 23-этажном доме на улице Печерской, 25. Вчера глава Самары Елена Лапушкина и врио регионального министра строительства Александр Баландин вручили обманутым дольщикам ключи от квартир в высотке.
Системная работа
Решение проблем дольщиков - в зоне особого внимания на федеральном и региональном уровнях. Президент страны Владимир Путин дал соответствующие поручения всем службам, министерствам, властям на местах.
Системная работа по решению проблем дольщиков была инициирована главой региона Дмитрием Азаровым. 22 ноября глава региона провел встречу с инициативными группами дольщиков, которая продолжалась в течение девяти часов. Тогда возможность высказаться получили представители всех проблемных объектов, расположенных в области.
Результатов долго ждать не пришлось. В декабре 2017 года в эксплуатацию сдали четыре объекта, в том числе на улице Печерской, 25. Проблема была решена более чем для 600 дольщиков. Этот дом возведен за счет регионального бюджета в соответствии с законом «О мерах по защите прав обманутых дольщиков на территории Самарской области». Он стал третьим этапом строительства в квартале. Ранее там уже построили для дольщиков две высотки - четырех- и двухсекционную. Три дома обошлись казне почти в 2,3 млрд рублей.
Впереди - ремонт
- В новом доме на улице Печерской квартиры получили обманутые дольщики, которые в свое время потеряли всякую надежду на благополучный исход, - рассказал Баландин.
Одна из них - Ольга Зайченко. Более десяти лет назад она вместе с мужем вложила деньги в строительство дома на проспекте Юных Пионеров, 184 - хотели съехать от родителей. Но нерадивый застройщик обязательства не выполнил. Все эти годы семья Зайченко продолжала ютиться у родителей. Теперь же супруги готовятся делать ремонт в новой двухкомнатной квартире.
- Благодаря большой работе губернатора и областного правительства мы получили квартиру в этом замечательном доме и очень довольны, - сказала она.
Елена Лапушкина отметила:
- Закрытие проблемных вопросов долевого строительства - одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит глава региона. Со своей стороны мы примем все необходимые меры, чтобы люди наконец получили долгожданные квартиры. Поздравляю новоселов от души, живите счастливо в этом доме.
Врио министра и мэр вместе с жильцами осмотрели квартиры, в которых скоро начнется ремонт. Они сданы в черновой отделке.
Баландин рассказал, что сейчас в регионе насчитывается более 3000 обманутых дольщиков. 42 объекта считаются проблемными. По его словам, в 2018 году планируется сдать в эксплуатацию 12 из них и обеспечить жильем около тысячи человек.
Также вчера Дмитрий Азаров провел очередное совещание по проблемам обманутых дольщиков, в котором участвовали представители инициативных групп. Ситуации по 17 объектам рассматривали индивидуально, глава региона дал конкретные сроки для исполнения поручений. Подробности - в ближайшем номере.
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