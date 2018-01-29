Появилось видео массового ДТП на Московском шоссе

По данным ГИБДД, в районе дома №52а на Московском шоссе водитель Ниссана выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с ВАЗ-21123, а затем с Шевроле. От удара Шевроле врезался в Киа. В результате ДТП четыре человека получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. В отношении водителя Ниссана возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

В понедельник, 29 января, наши читатели прислали видео момента аварии.



