Как безопасно использовать банкоматы во время ЧМ-2018 в Самаре

Документ касается защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Они уже направлены в кредитные организации, которые работают в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, в том числе в Самаре.

Банкам рекомендовали установить на банкоматы антискимминговое оборудование, своевременно обновлять программное обеспечение устройств, настроить системы мониторинга на оповещение ответственных лиц в случае длительного отсутствия отклика от банкомата, вскрытия или другой нештатной ситуации.

Кроме того, в пакете есть рекомендации для гостей Чемпионата мира. Например, им советуют обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим терминалом и не прибегать к помощи посторонних людей. Если же в работе банкомата возникли сбои, следует обратиться в банк, которому он принадлежит, по телефону, указанному на устройстве.

Правила будут переведены на английский язык, чтобы с ними могли ознакомиться зарубежные гости мундиаля.