Как безопасно использовать банкоматы во время ЧМ-2018 в Самаре
Центральный Банк РФ разработал пакет рекомендаций по кибербезопасности к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Документ касается защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Они уже направлены в кредитные организации, которые работают в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, в том числе в Самаре.
Банкам рекомендовали установить на банкоматы антискимминговое оборудование, своевременно обновлять программное обеспечение устройств, настроить системы мониторинга на оповещение ответственных лиц в случае длительного отсутствия отклика от банкомата, вскрытия или другой нештатной ситуации.
Кроме того, в пакете есть рекомендации для гостей Чемпионата мира. Например, им советуют обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим терминалом и не прибегать к помощи посторонних людей. Если же в работе банкомата возникли сбои, следует обратиться в банк, которому он принадлежит, по телефону, указанному на устройстве.
Правила будут переведены на английский язык, чтобы с ними могли ознакомиться зарубежные гости мундиаля.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 января 2018
179
29 января 2018
175
29 января 2018
173
29 января 2018
436
29 января 2018
302
29 января 2018
187
29 января 2018
256
29 января 2018 , 20:04
127
Свыше 3 тысяч жителей Самарской области подали заявки на участие в выборах в качестве общественных наблюдателей
В конце минувшей недели в Самаре состоялся семинар по обучению общественных наблюдателей на...
29 января 2018 , 18:36
173
Эксклюзивное интервью посла "зеленого континента", которое он дал...
29 января 2018 , 17:10
179
Ранее sgpress.ru сообщал, что инцидент произошел в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
29 января 2018 , 16:53
175
28 января 1884 года вышел первый номер «Самарской газеты» - старейшего издания в...
29 января 2018 , 16:18
173
Одной из площадок международной образовательной акции станет Самарская областная универсальная...
29 января 2018 , 16:17
160
Выставка под названием «Больше, чем футбол» пройдет с 6 по 24 февраля в...
29 января 2018 , 15:48
436
Подать заявки могут совершеннолетние жители города, не имеющие ограничений по здоровью.
29 января 2018 , 13:48
302
Авария произошла в прошлый вторник, 23 января, в 12:45.
29 января 2018 , 13:31
187
Центральный Банк РФ разработал пакет рекомендаций по кибербезопасности к Чемпионату мира по...
29 января 2018 , 13:26
256
Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
8 января 2018
3239
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2960
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2901
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
27 января 2018
2224
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 января 2018
1981
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3239
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2960
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2901
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
1981
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1796
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.