В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 понедельника, 29 января, до 19:00 вторника, 30 января, в регионе также ожидается переменная облачность и местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -18-23°, днем -10-15°. Но уже к среде ожидается потепление до -9°, а к воскресенью до -1°.