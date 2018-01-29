К ЧМ-2018 в Самаре МЧС поставили 24 беспилотника и катер
Эта техника находится на вооружении 3 отряда областной противопожарной службы на улице Чернореченской, 55.
Всего к Чемпионату мира по футболу 2018 года ГУ МЧС России по Самарской области поставили 36 автоцистерн, 24 беспилотника, катер и 4 высокоманевренных пожарно-спасательных мотоцикла.
- В марте с вводом пожарного депо на стадионе мы проведем передислокацию, которая никоим образом не повлияет негативно на пожарную ситуацию в городе, — рассказал начальник областного МЧС Олег Бойко.
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