К ЧМ-2018 в Самаре МЧС поставили 24 беспилотника и катер

Всего к Чемпионату мира по футболу 2018 года ГУ МЧС России по Самарской области поставили 36 автоцистерн, 24 беспилотника, катер и 4 высокоманевренных пожарно-спасательных мотоцикла.

- В марте с вводом пожарного депо на стадионе мы проведем передислокацию, которая никоим образом не повлияет негативно на пожарную ситуацию в городе, — рассказал начальник областного МЧС Олег Бойко.