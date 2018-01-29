В Самарской области планируют создавать новое поколение материалов для авиационной и ракетно-космической техники

Предлагается применять при изготовлении элементов конструкции ракет-носителей новый сплав. Сегодня как в России, так и за рубежом широко применяются сплавы системы Al-Mg с содержанием магния от 2 до 6%, но их термическую прочность повысить нельзя. Разработчики Самарского университета же предлагают применять алюминиево-магниевый сплав вместе со скандием. По расчетам ученых, это позволит повысить прочность аэрокосмических изделий и их эффективность на 10-15%.

По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли региона, этот проект будет использован при создании нового поколения материалов для авиационной и ракетно-космической техники в Самарской области.