В Самаре из-за коммунальной аварии затопило Московское шоссе

На пересечении Московского шоссе и улицы Потапова прорвало канализацию. Вода затопила часть Московского шоссе, из-за чего в этом районе образовалась пробка, сообщает «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». Последствия аварии устраняли сотрудники предприятия.