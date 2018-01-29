В Самаре из-за коммунальной аварии затопило Московское шоссе
Это произошло в ночь на понедельник, 29 января.
На пересечении Московского шоссе и улицы Потапова прорвало канализацию. Вода затопила часть Московского шоссе, из-за чего в этом районе образовалась пробка, сообщает «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». Последствия аварии устраняли сотрудники предприятия.
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