Женщину, похитившую ребенка в Кинеле, заключили под стражу на два месяца

В среду, 24 января, в полицию Кинеля обратилась местная жительница . Женщина рассказала, что ее четырехлетнего сына похитили неизвестные. Она предположила, что это были мужчина и женщина. Похитители были в масках. Через некоторое время ей пришло сообщение с требованием выкупа в размере 2 миллионов рублей.

По факту похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору, следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, примерно в 7:30 утра неизвестные были во дворе дома на улице Мостовой в Кинеле. Они подошли к находившемуся там же мальчику и насильно посадили его в Приору, на которой и увезли.

Подозреваемые были установлены и задержаны в течение нескольких часов. Мальчика нашли в Кировском районе Самары и передали матери.

Самарский районный суд Самары заключил одного из похитителей под стражу на два месяца – до 23 марта, сообщает пресс-служба суда.