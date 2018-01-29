Самарские баскетболисты вышли в лидеры Суперлиги
В воскресенье, 28 января, команда «Самара» в очередном матче чемпионата Суперлиги разгромила в Санкт-Петербурге местный «Спартак» со счетом 103:68.
Это восьмая подряд победа «Самары» в чемпионате, благодаря которой команда вышла на первое место в турнирной таблице. Самыми результативными в ее составе стали Алексей Голяхов (20 очков), Артем Яковенко и Алексей Зозулин (по 15) и Александр Савенков (14 очков).
Теперь «Самаре» предстоят два матча на своей площадке: в четверг, 1 февраля, она сыграет в «МТЛ Арене» с «Уралом»,а в воскресенье, 4 февраля, с «Темп-СУМЗ-УГМК».
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