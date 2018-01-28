В Самаре прошли митинги КПРФ и сторонников Алексея Навального

В субботу, 27 января, активисты КПРФ собрали около 250 человек. Сотрудники полиции задержали несколько митингующих за распространение запрещенного выпуска газеты «Правда».

В воскресенье, 28 января, в сквере «Родина» собралось около 220 сторонников Алексея Навального. Во время акции сотрудники полиции за нарушение порядка задержали двух человек.