В Самаре прошли митинги КПРФ и сторонников Алексея Навального
Обе акции прошли в сквере «Родина», сообщает «Волга Ньюс».
В субботу, 27 января, активисты КПРФ собрали около 250 человек. Сотрудники полиции задержали несколько митингующих за распространение запрещенного выпуска газеты «Правда».
В воскресенье, 28 января, в сквере «Родина» собралось около 220 сторонников Алексея Навального. Во время акции сотрудники полиции за нарушение порядка задержали двух человек.
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