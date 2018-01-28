28 января 2018 года,
22:34
$ 55.83    69.61   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самаре прошли митинги КПРФ и сторонников Алексея Навального

Обе акции прошли в сквере «Родина», сообщает «Волга Ньюс».
 
В субботу, 27 января, активисты КПРФ собрали около 250 человек. Сотрудники полиции задержали несколько митингующих за распространение запрещенного выпуска газеты «Правда».
 
В воскресенье, 28 января, в сквере «Родина» собралось около 220 сторонников Алексея Навального. Во время акции сотрудники полиции за нарушение порядка задержали двух человек.
 
Дата: 28 января 2018 , 16:17
842
Автор текста: Сергей Ромашов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
28 января 2018
842
В Самаре прошли митинги КПРФ и сторонников Алексея Навального
В Самаре на Береговой горело производственное здание
28 января 2018
469
В Самаре на Береговой горело производственное здание
Общественники одобрили идею провести слушания по выбору памятника ракетостроителям
27 января 2018
496
Общественники одобрили идею провести слушания по выбору памятника ракетостроителям
На М5 большегруз с отказавшими тормозами снес маршрутку. Пять человек пострадали, один погиб
27 января 2018
610
На М5 большегруз с отказавшими тормозами снес маршрутку. Пять человек пострадали, один погиб
Самарский каллиграф рассказал, как
27 января 2018
495
Самарский каллиграф рассказал, как "приручить" почерк
Кто взял «Серебряного Лучника» в Самаре в 2018 году
27 января 2018
442
Кто взял «Серебряного Лучника» в Самаре в 2018 году
no photo
27 января 2018
459
В Самаре на здании бывшего посольства Австралии открыли мемориальную доску
В Самаре стало меньше ДТП с пьяными за рулем, но больше аварий с пострадавшими детьми
27 января 2018
433
В Самаре стало меньше ДТП с пьяными за рулем, но больше аварий с пострадавшими детьми
Вторая общевойсковая гвардейская Краснознаменная армия празднует свое 75-летие в Самаре
27 января 2018
498
Вторая общевойсковая гвардейская Краснознаменная армия празднует свое 75-летие в Самаре
Лента новостей
28 января 2018 , 16:17
842
В Самаре прошли митинги КПРФ и сторонников Алексея Навального
Обе акции прошли в сквере «Родина», сообщает «Волга Ньюс».
28 января 2018 , 16:03
469
В Самаре на Береговой горело производственное здание
Это произошло в субботу, 27 января.
27 января 2018 , 18:13
496
Общественники одобрили идею провести слушания по выбору памятника ракетостроителям
Наш собеседник - член жюри конкурса на лучший проект памятника ракетостроителям, который...
27 января 2018 , 18:10
610
На М5 большегруз с отказавшими тормозами снес маршрутку. Пять человек пострадали, один погиб
ДТП произошло в 16:00 в субботу, 27 января.
27 января 2018 , 17:27
541
Как купцы в Самаре дома строили
В 2015-м у нас появился новый праздник - День основания Самарской губернии. 
27 января 2018 , 16:22
495
Самарский каллиграф рассказал, как "приручить" почерк
23 января отмечался День ручного письма.
27 января 2018 , 15:35
442
Кто взял «Серебряного Лучника» в Самаре в 2018 году
На днях состоялась церемония награждения победителей регионального этапа премии в области...
27 января 2018 , 14:09
459
В Самаре на здании бывшего посольства Австралии открыли мемориальную доску
В пятницу, 26 января, в Самаре на здании по адресу: улица Куйбышева, 110 прошла торжественная...
27 января 2018 , 13:36
433
В Самаре стало меньше ДТП с пьяными за рулем, но больше аварий с пострадавшими детьми
За последние четыре года в Самарской области почти на 37% сократилось количество погибших в...
27 января 2018 , 13:06
498
Вторая общевойсковая гвардейская Краснознаменная армия празднует свое 75-летие в Самаре
В субботу, 27 января, военные армии организуют в городе артиллерийский салют.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4655
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3206
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2925
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2867
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
27 января 2018
2063
 
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3206
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2925
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2867
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
1950
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1764
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.