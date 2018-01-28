В Самаре на Береговой горело производственное здание

На улице Береговой в Кировском районе в 10:10 загорелось производственное здание площадью 200 квадратных метров. Тушить пожар выезжали 25 человек на 6 автомобилях. Полностью справиться с огнем пожарным удалось только в 11:06, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Пострадавших нет, специалисты выясняют причину возгорания.