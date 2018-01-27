Общественники одобрили идею провести слушания по выбору памятника ракетостроителям





- Как вы относитесь к решению главы города Елены Лапушкиной провести общественные слушания по выбору варианта памятника, который будет установлен в Самаре?

- С одобрением. Кто-то скажет: мол, конкурс закончен, места распределены. Но у меня как у члена комиссии остались вопросы. И ответить на них могут только сами самарцы, которые и решат, какой именно памятник они хотят видеть в родном городе. Примеры подобного учета общественного мнения есть. Так, скажем, было с памятником Засекину. И, конечно, прежде чем возводить такую дорогостоящую многофигурную композицию, как памятник ракетостроителям, следует сто раз взвесить все «за» и «против».





- Что может дать обсуждение решения жюри?

- Вы знаете, я вспоминаю историю памятника Татищеву, который в конце 90-х годов поставили в Тольятти. Сначала изготовить проект поручили местным скульпторам. Но когда дошло до воплощения модели в жизнь, тольяттинцы поняли, что получится добротный, но несколько провинциальный, средний по художественной ценности памятник. Тогда они пригласили народного художника России Александра Рукавишникова. Тот, как никто другой, отразил весь размах основателя города. Его Татищев железной рукой поднял коня на дыбы и властным жестом указывает место, где рубить крепость. Работа Рукавишникова вошла в тройку лучших конных скульптур России.

Нам тоже нужно думать о вечности, особенно когда речь идет о международной роли нашего города в освоении космического пространства. Свои работы на конкурс представили восемь человек, в том числе и самарцы. В финал вышли настоящие профессионалы: академики Российской академии художеств Салават Щербаков и Андрей Ковальчук, молодой и любимый в Самаре скульптор Карен Саркисов. Победителем по итогам голосования жюри стал Щербаков.

- Вы высказывали свое особое мнение, задавали вопросы на заседаниях жюри?

- Конечно. Кроме меня, деятеля искусств, профессионального скульптора, в нем были архитекторы, чиновники и краеведы. У всех в жюри разные задачи. Историки должны следить за тем, какие именно великие личности должны быть отображены в композиции. Архитекторы - за тем, как установить памятник таким образом, чтобы он вписался в городской пейзаж. Работники мэрии - за тем, чтобы проект был «подъемным» в финансовом плане. А вот определять культурную значимость должны художники и искусствоведы. Возможно, даже приглашенные со стороны, но главное - признанные авторитеты в этой области. А когда неспециалисты начинают рассуждать о художественной выразительности скульптуры, это не очень правильно.





- А вы какому из отобранных жюри памятников отдали бы предпочтение?

- По моему мнению, самое интересное с художественной точки зрения произведение представил Андрей Ковальчук. Здесь есть идея, которую ясно выражает вся композиция памятника. Ученые и создатели ракет стоят группами на дороге, уходящей в небо. Одни задумались над проектами, другие оживленно спорят, третьи у края заглядывают вперед, в будущее. Это придает динамику композиции: у нашего города как у космической столицы России все еще впереди. Под этой дорогой в небо автор планирует разместить изображение земного шара.

Елена Лапушкина, глава Самары:

- В состав конкурсной комиссии вошли уважаемые люди, на решение которых можно опираться. Но необходимо узнать и мнение людей, которые болеют за ракетно-космическую отрасль: ветеранов, действующих работников и просто неравнодушных горожан.