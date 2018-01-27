На М5 большегруз с отказавшими тормозами снес маршрутку. Пять человек пострадали, один погиб

По версии ГИБДД, большегруз «Вольво» из Казахстана ехал по трассе М5 в сторону Челябинска со стороны Москвы. В районе Жигулевска на 966 километре грузовик столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа», которая ехала впереди, а затем с «Газелью» 137 маршрута. Большегруз и «Газель» перевернулась. В «Газели» травмы получили 5 пассажиров, один погиб. Водитель большегруза пояснил сотрудникам ГИБДД, что у машины отказали тормоза, сообщае ГУ МВД РФ по Самарской области.