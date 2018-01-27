Самарский каллиграф рассказал, как "приручить" почерк

Создателей алфавита Кирилла и Мефодия сегодня можно назвать еще и дизайнерами. Ведь Кирилл был разработчиком одного из первых русских шрифтов, который назывался уставом и использовался в древних летописях. Он изменялся вместе с ростом скорости письма, на смену ему пришел полуустав.

Устав и полуустав выполняли с особой строгостью и четкостью, буквы писали практически без наклона. Обрастать росчерками и петлями русские шрифты начали к XVI веку, когда получила распространение скоропись. Считается, что именно она становится в России уже в следующем столетии искусством каллиграфии - красивого письма. Ею оформляли грамоты и прочие официальные документы.

Еще одной важной вехой в истории русского алфавита стала Петровская реформа 1708 года, когда был сокращен не только состав азбуки, но и упрощено начертание многих букв. Тогда был введен так называемый гражданский шрифт.

Сегодня склонность к каллиграфии одни считают особым талантом, а другие - вопросом тренировки.

- Если оценивать современную каллиграфию с технической точки зрения - письмо это или рисование, то я склоняюсь к первому варианту. К рисованию ближе другое современное понятие - леттеринг, рисование словами, - говорит Воронин. - Древний русский устав, на мой взгляд, - это тоже больше рисование, потому что так сложно буквы не писал никто. Для создания одной буквы «Б» нужно сделать как минимум четыре штриха, а для «Д» и вовсе семь. Неудивительно, что за жизнь первые переписчики священных книг на Руси успевали сделать не более восьми копий одного произведения.

Буква к букве

Ровные штрихи и элегантные вензеля не терпят суеты. Чтобы почерк стал красивым, специалист советует в первую очередь перестать торопиться. Ровные штрихи и элегантные вензеля не терпят суеты. Чтобы почерк стал красивым, специалист советует в первую очередь перестать торопиться.

- Самое важное в изменении почерка - остановить скорость письма. Если вместо шариковой ручки вы возьмете перьевую, быстро писать ею не сможете и почерк сразу станет разборчивее. Как только остановится скорость, все само выровняется, - утверждает Воронин.

Чтобы стать обладателем каллиграфического почерка, предстоит долго тренироваться: не выпускать из рук пера как минимум по два часа в день. Через полгода результат будет заметным.

- Каждый раз вы только час расписываете руку. Через час выйдет весь выпитый вами за день кофе и забудутся переживания, которые заставляют руку дрожать и портят буквенную картину. Вы погрузитесь в своего рода медитацию. Каждый день нужно прописывать весь алфавит, а также различные орнаменты и даже просто прямые палочки, - советует Николай.

Занятия каллиграфией, как считает мастер, полезны не только для постановки красивого почерка, но и для здоровья. Детям они помогают научиться концентрироваться на конкретных задачах.

- При нынешнем переизбытке информации и высоких скоростях детям сложно концентрироваться. Занятия каллиграфией способствуют развитию такого полезного навыка, как усидчивость. Любые упражнения на микромоторику, будь то пальчиковая гимнастика, вязание, собирание конструктора или же каллиграфия, способствуют формированию новых нейронных связей и положительно сказываются на работе мозга. Полезно это не только школьникам, но и взрослым. Существует мнение, что регулярные упражнения на микромоторику могут служить профилактикой болезни Альцгеймера. Каллиграфия - это отличный способ устроить себе разрядку после насыщенных будней, освободить голову для новой информации, улучшить самочувствие, - рассказал мастер.