Кто взял «Серебряного Лучника» в Самаре в 2018 году





- Уверена, у самарских проектов есть все шансы на победу в Национальной премии, - отметила Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «Пратон», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» - Самара.

Работы, заявленные на конкурс, оценивали 16 экспертов, включая федеральных. Это специалисты в сфере общественных связей, социологии, образования, организации мероприятий и СМИ.

Победителем в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» стал проект «Школа «Том Сойер Феста» региональной общественной организации «За информационное общество». В номинации «Развитие и продвижение территорий» лучшим назвали проект SnowKiteRussia спортивного клуба «Сила ветра». В направлении «Digital-коммуникации» - проект «Beauty Studio 13 - реклама в Инстаграм», который разработала Multikey Studio. В номинации «Корпоративная социальная ответственность» - «Грани мастерства» завода «Самарский стройфарфор». Совместный проект отдела маркетинга и рекламы девелоперской компании «Древо» и агентства праздников «АИСТ-Эвент» «Победа живет в наших сердцах» стал первым в номинации «Корпоративные коммуникации».

Одним из самых эмоциональных моментов на церемонии стало выступление подполковника внутренней службы, сотрудника Главного управления МВД России по Самарской области Ольги Шелест. Ее проект «Еноты: ищем мам брошенным малышам» победил в номинации «Благотворительность». Новые семьи обрели 55 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В номинации «Продвижение технологий будущего» победили два проекта. Первый - «Ларифуга» технического университета. Это устройство, разработанное для передвижения по поверхности других планет. Во время презентации студенты собрали действующий макет прямо на сцене. Вторым победителем стал проект Поволжского филиала «МегаФона», посвященный «разгону» интернета до 800 мегабит в секунду.

В специальной номинации «Лучший студенческий проект» победу одержала работа «Будем жить» студентов и выпускников Самарского университета.

Исполнительный директор Национальной премии «Серебряный Лучник» Надежда Явдолюк отметила традиционно высокий уровень самарских работ.

Во время церемонии презентовали и подарили экспертам премии эксклюзивный календарь от «Самарской газеты», подготовленный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Каждый месяц - разный Горький глазами самарских иллюстраторов.

- Это пример очень хорошего креатива. Простого, но мудрого. Газета нашла графиков и живописцев, которые изобразили своего Горького, как они его видят, - отметила Мокшина.