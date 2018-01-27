Кто взял «Серебряного Лучника» в Самаре в 2018 году
На днях состоялась церемония награждения победителей регионального этапа премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Самара. Во время мероприятия прошли открытые презентации лучших проектов, реализованных в 2017 году. Теперь они представят Самарскую область на федеральном этапе, который пройдет в Москве 15 и 16 февраля.
- Уверена, у самарских проектов есть все шансы на победу в Национальной премии, - отметила Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «Пратон», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» - Самара.
Работы, заявленные на конкурс, оценивали 16 экспертов, включая федеральных. Это специалисты в сфере общественных связей, социологии, образования, организации мероприятий и СМИ.
Победителем в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» стал проект «Школа «Том Сойер Феста» региональной общественной организации «За информационное общество». В номинации «Развитие и продвижение территорий» лучшим назвали проект SnowKiteRussia спортивного клуба «Сила ветра». В направлении «Digital-коммуникации» - проект «Beauty Studio 13 - реклама в Инстаграм», который разработала Multikey Studio. В номинации «Корпоративная социальная ответственность» - «Грани мастерства» завода «Самарский стройфарфор». Совместный проект отдела маркетинга и рекламы девелоперской компании «Древо» и агентства праздников «АИСТ-Эвент» «Победа живет в наших сердцах» стал первым в номинации «Корпоративные коммуникации».
Одним из самых эмоциональных моментов на церемонии стало выступление подполковника внутренней службы, сотрудника Главного управления МВД России по Самарской области Ольги Шелест. Ее проект «Еноты: ищем мам брошенным малышам» победил в номинации «Благотворительность». Новые семьи обрели 55 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В номинации «Продвижение технологий будущего» победили два проекта. Первый - «Ларифуга» технического университета. Это устройство, разработанное для передвижения по поверхности других планет. Во время презентации студенты собрали действующий макет прямо на сцене. Вторым победителем стал проект Поволжского филиала «МегаФона», посвященный «разгону» интернета до 800 мегабит в секунду.
В специальной номинации «Лучший студенческий проект» победу одержала работа «Будем жить» студентов и выпускников Самарского университета.
Исполнительный директор Национальной премии «Серебряный Лучник» Надежда Явдолюк отметила традиционно высокий уровень самарских работ.
Во время церемонии презентовали и подарили экспертам премии эксклюзивный календарь от «Самарской газеты», подготовленный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Каждый месяц - разный Горький глазами самарских иллюстраторов.
- Это пример очень хорошего креатива. Простого, но мудрого. Газета нашла графиков и живописцев, которые изобразили своего Горького, как они его видят, - отметила Мокшина.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
27 января 2018
266
27 января 2018
244
27 января 2018
318
27 января 2018 , 18:13
248
Наш собеседник - член жюри конкурса на лучший проект памятника ракетостроителям, который...
27 января 2018 , 18:10
353
ДТП произошло в 16:00 в субботу, 27 января.
27 января 2018 , 17:27
254
В 2015-м у нас появился новый праздник - День основания Самарской губернии.
27 января 2018 , 16:22
266
23 января отмечался День ручного письма.
27 января 2018 , 15:35
244
На днях состоялась церемония награждения победителей регионального этапа премии в области...
27 января 2018 , 14:09
259
В пятницу, 26 января, в Самаре на здании по адресу: улица Куйбышева, 110 прошла торжественная...
27 января 2018 , 13:36
281
За последние четыре года в Самарской области почти на 37% сократилось количество погибших в...
27 января 2018 , 13:06
313
В субботу, 27 января, военные армии организуют в городе артиллерийский салют.
27 января 2018 , 12:31
254
О повседневной жизни самарцев XIX-XX веков. Приключения «маленького» обывателя-мещанина. Часть вторая
Историю создают не только великие личности, полководцы, правители, государственные деятели,...
27 января 2018 , 11:28
318
В Самаре к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ продолжается модернизация...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4599
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
8 января 2018
3168
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2885
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2828
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
1908
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3168
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2885
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2828
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
1908
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1729
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.