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В Самаре на здании бывшего посольства Австралии открыли мемориальную доску

В пятницу, 26 января, в Самаре на здании по адресу: улица Куйбышева, 110 прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски. В память о том, что на этом месте в 1943 году располагалась дипломатическая миссия Австралии. Доска установлена посольством страны при содействии администраций Самарской области и города Самары. 
 
В октябре 2017 года исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Австралией. В 1942-м шла Великая Отечественная война, Куйбышев был запасной столицей СССР. Так что первым зданием, где разместилась дипломатическая миссия государства из южного полушария в нашей стране, стал самарский особняк. Чрезвычайный посланник и полномочный министр Австралии в СССР Вильям Слейтер прибыл на Волгу 2 января 1943 года. Адрес для размещения: улица Куйбышева, 110. 
 
Об этих страницах нашей общей истории вчера на церемонии напомнил Чрезвычайный и Полномочный посол Австралии в России Петер Теш, который, кстати, отлично говорит по-русски. Он подчеркнул: 
 
- Во время Второй мировой войны наши страны были союзниками. Наши военные вместе проводили полярные конвои. Географически мы далеко расположены друг от друга, но нас объединяют знаковые факты истории. А вскоре объединит и мировое первенство по футболу, поскольку в Самаре будет играть сборная Австралии, сюда приедут наши болельщики.
 
Врио министра культуры области Сергей Филиппов отметил, что гости из Австралии наверняка побывают на улице Куйбышева, которая на время Чемпионата станет пешеходной. Здесь пройдет один из экскурсионных маршрутов. Они увидят, что Австралию и Самару связывают события 75-летней давности. Об этом рассказывает мемориальная доска. На русском и английском языках сообщается: «На этом месте в 1943 году размещалась дипломатическая миссия Австралии». 
 
В церемонии открытия памятной доски участвовали представители властных структур области и города, общественность. 
Дата: 27 января 2018 , 14:09
259
Автор текста: Марина Гринева
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