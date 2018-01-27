Вторая общевойсковая гвардейская Краснознаменная армия празднует свое 75-летие в Самаре. Мероприятия начались в 10:00 с церемонии возложения цветов к мемориалу Героев армии. После этого в ОДО состоялись торжественное собрание и праздничный концерт.

В 18:00 на второй очереди самарской набережной (между Красноармейским и Вилоновским спусками) военными 2-й армии будет организован артиллерийский салют. Также здесь на протяжении всего дня будет работать выставка современных образцов военной техники, стоящей на вооружении армии.