В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
По данным ГИБДД, в районе дома №52а на Московском шоссе водитель Ниссана выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с ВАЗ-21123, а затем с Шевроле. От удара Шевроле врезался в Киа. В результате ДТП четыре человека получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. В отношении водителя Ниссана возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Автор видео: ПСО Самары
Автор видео: ПСО Самары
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