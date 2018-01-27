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В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека

ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
 
По данным ГИБДД, в районе дома №52а на Московском шоссе водитель Ниссана выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с ВАЗ-21123, а затем с Шевроле. От удара Шевроле врезался в Киа. В результате ДТП четыре человека получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. В отношении водителя Ниссана возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Автор видео: ПСО Самары

Дата: 27 января 2018 , 11:09
1634
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: 63мвд.рф
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