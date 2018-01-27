Литературный музей приглашает в путешествие по сказкам Пушкина, Чуковского и Туве Янсон

3 февраля 11:00

Сказочные выходные для всей семьи: «Фокусы и чудеса в долине Муми-дол». Творческая мастерская «Акварельное чудо» (5+)

Маленьких посетителей приглашают узнать таинственную историю Шляпы Волшебника и вместе с Муми-троллем выпутаться из необычной ситуации. А в конце, на мастерской «Акварельной чудо», создать настоящее волшебство своими руками и забрать шедевр с собой.

4 февраля 12:00

Интерактивное занятие для детей по рассказу Михаила Михайловича Пришвина «Лисичкин хлеб» (6+)

На занятии ребята прочтут рассказ «Лисичкин хлеб», используя приемы интерактивного чтения. В процессе обсуждения дети глубже познакомятся с творчеством писателя. И с природой, отображенной в нем. Узнают, какие чудеса можно встретить в лесу. Так же у гостей музея будет возможность попробовать себя в роли писателей и сочинить собственную лесную историю. А в конце, каждый смастерит в подарок небольшой лесной сувенир.





10 февраля в 11:00

Сказочные выходные для всей семьи: Семейная мастерская по сказкам Александра Сергеевича Пушкина (5+)

Семейным посетителям предложат под руководством педагогов воплотить мир сказки «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» в художественной инсталляции. Моря и корабли, царевна и королевич, белка и пчела, дворцы и другие объекты и герои оживут, а сказка станет еще более близкой и любимой.

11 февраля в 12:00

«Играем в зимние сказки: зимние истории от известных писателей» - интерактивное занятие для детей (7+)

Кто такие Трескун и Студенец и что делали в старину, чтобы задобрить Мороза и где он живет летом? На занятии сотрудники музея ответят на эти и другие вопросы. Гости усадьбы побывают в сказках Толстого, Одоевского, Андерсена, Сутеева и Даля.





14 февраля 18:30

Литературный вечер «Письма к любимым» (16+)

В самый романтический день в году Литературный музей приглашает истинных мечтателей окунуться в атмосферу нежности и любви.

Собравшись в Литературной гостиной, гости смогут послушать письма великих писателей к своим возлюбленным. Чтобы лишний раз убедиться - настоящей любви не страшны ни время, ни расстояния.

15 февраля в 18:00

Лекция-мастерская «Путешествие простых форм: от древних рисунков до современного дизайна» (16+)

Автор и лектор - Анастасия Альбокринова, графический дизайнер, художник, куратор множества выставок и фестивалей, автор статей об искусстве и культуре.

На этой встрече она обратится к базовым формам - точке, линии, треугольнику и квадрату и попытается понять, какое значение в них вкладывали первые художники. Как кодировать и декодировать изображения, и как знания об архаическом типе мышления помогают разбираться в современной визуальной культуре?

17 и 24 февраля в 11:00

Сказочные выходные с театральной мастерской «Буффон» по выставке «Золотой ключик, или приключения Буратино» (3+)

Юные посетители смогут не только пройти квест по выставке «Золотой ключик, или приключения Буратино», но и познакомиться с кукольным театром, став его непосредственными участниками. Говорящее полено, золотые сольдо, погоня от Карабаса Барабаса откроют удивительный мир кукольных героев.

18 февраля 12:00

Интерактивное занятие для школьников «Масленица блинная, сытная, старинная» (8+)

Что такое Масленица - проводы зимы или встреча весны? Гости узнают о традициях празднования масленичной недели в игровой форме, сделают чучело Масленицы, разучат масленичные песенки, построят и разрушат «снежный городок». Ребята создадут свой рецепт блинов, а также поиграют в старинную игру «Печем блины».

22 февраля в 18:30

Ко дню памяти А.Н.Толстого авторская экскурсия «Сказка о жизни» (16+)

Ко дню смерти Алексея Толстого 22 февраля музей представляет авторскую экскурсию, в рамках которой ответят на вопросы: Кто же такой Буратино на самом деле и почему этот герой никогда не умрет? Как Буратино помог Толстому оправиться от инсульта? Как герой детской сказки связан с глубинными принципами человеческого сознания?

25 февраля в 12:00

Интерактивное занятие для детей. Стихи и сказки К.И. Чуковского (5+)

На веселом и подвижном театральном занятии юные гости музея познакомятся с азами актерского мастерства и перевоплотятся в любых героев стихов и сказок Корнея Чуковского. А также выяснят опытным путем, кто самый большой знаток произведений поэта. А кто - самый внимательный гость. Ведь в музейной инсталляции будут зашифрованы и спрятаны самые знаменитые сказки и их герои.