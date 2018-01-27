В Самаре стало меньше ДТП с пьяными за рулем, но больше аварий с пострадавшими детьми
За последние четыре года в Самарской области почти на 37% сократилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Этот показатель уменьшается по всей России, и наш регион - один из лидеров, который двигает эту статистику вниз. В губернии сократилось количество аварий с водителями, которые были пьяны или находились под воздействием наркотиков, - на 15%. Сработало ужесточение законодательных норм, которые, в том числе, устанавливают уголовную ответственность за повторение подобных нарушений. Как отмечает руководитель УГИБДД Самарской области Игорь Антонов, изменилось и отношение общества к нетрезвым водителям. Если раньше их воспринимали со снисхождением, то сейчас пьяный за рулем воспринимается негативно, как потенциальный преступник.
Дело техники
Снизилось в нашем регионе и количество ДТП с участием общественного транспорта, в то время как по России фиксируют их рост. Положительной эффект дала деятельность сотрудников ГИБДД. В течение года более ста автобусов отправили на специализированные стоянки - из-за их ненадлежащего технического состояния. За год к ответственности за различные нарушения привлекли более 13 тысяч водителей автобусов. Штрафы коснулись и должностных, и юридических лиц.
Свою роль в снижении числа ДТП сыграли и камеры, фиксирующие нарушения Правил дорожного движения. 83% от общего количества всех нарушений было зафиксировано именно с помощью видеоаппаратуры. Основной отдачей от использования «всевидящего ока», как отмечают в ГИБДД, является не сбор штрафов, а уменьшение аварийности. В этом году в Самарской области установят еще более 130 комплексов фиксации нарушений ПДД.
Футбольная задача
В этом году нагрузка на инспекторов возрастет в разы: во время Чемпионата мира по футболу сотрудники ГИБДД будут обеспечивать безопасность многочисленных иностранных болельщиков. Подготовку к мировому первенству начали уже давно. Полицейских обучают основам английского, обновляют материально-техническую базу подразделений, решают вопросы с размещением и питанием сотрудников Госавтоинспекции, которых привлекут из других муниципалитетов. Прибегать к помощи коллег из соседних регионов в Самарской области не планируют.
Недетская проблема
Тревогу в региональном ГИБДД вызывает ситуация, связанная с детским травматизмом на дорогах. В 2017 году в ДТП погибли 13 несовершеннолетних, в 2016 году - 12. По словам Антонова, смертельные травмы получают даже те маленькие пассажиры, которых пристегивают адаптерами. Подобные гаджеты призваны снизить риск травм, но не всегда выполняют свою функцию. Он отмечает, что только детское удерживающее устройство - кресло - способно защитить ребенка от повреждений.
Растет число пострадавших детей-пешеходов. В Самаре нет так называемых выраженных мест концентрации детского травматизма. Но в последние два года много несовершеннолетних попадают под колеса автомобилей у своих домов. Из-за заторов водители пренебрегают Правилами дорожного движения и используют дворы для сквозного проезда. Показатель ДТП с участием пешеходов в них вырос на 22%.
По мнению Антонова, проблему нужно решать комплексно: с участием органов власти, собственников жилья и коммерческой недвижимости. Необходимо создать во дворах безопасные условия, в первую очередь для детей. Ведь там ребенок чувствует себя защищенным, не заботится о собственной безопасности. Для того чтобы снизить число наездов на пешеходов, есть несколько вариантов действий. Это, например, устройство так называемых «лежачих полицейских», перед которыми водители неизбежно снижают скорость. Другой вариант - установка шлагбаумов или бетонных блоков для ограничения сквозного проезда двора. Но этот шаг необходимо предварительно согласовывать с сотрудниками МЧС. Пожарные должны иметь возможность беспрепятственно подъехать к зданию, если случится возгорание.
Игорь Антонов, начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области:
- К сожалению, родители редко учат детей правильно переходить проезжую часть, пользоваться пешеходными переходами, своим же поведением показывают, что можно пренебрегать правилами. Ребенок не анализирует дорожную ситуацию, ему тяжело ориентироваться. Правилам поведения на проезжей части надо именно учить, подкрепляя это практикой.
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