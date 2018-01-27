К 1 февраля «Самара Арену» подключат к основным электросетям
В Самаре к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ продолжается модернизация инфраструктуры, инженерных систем, в том числе электросетей. На строительство подстанций, перекладку линий в совокупности затратили более 3 млрд рублей. В ходе круглого стола, прошедшего в пресс-центре «СГ», эксперты обсудили, какова степень готовности системы электроснабжения стадиона «Самара Арена» и как в городе в целом «добавляют света».
Место силы
Главным источником электроснабжения «Самара Арены» и всей прилегающей инфраструктуры станет подстанция «Стадион». Ее ввели в эксплуатацию в середине ноября прошлого года. За запуском по видеосвязи наблюдал Президент России Владимир Путин.
Как рассказала заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» Светлана Лаптева, подстанция «Стадион» - закрытый центр питания, все оборудование размещено в одном здании. Всего на ней установлено два трансформатора мощностью по 40 МВА. Оба устройства - производства ООО «Тольяттинский трансформатор», ячейки 10 кВ - ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара». По словам Лаптевой, оборудование разместили так, что если на одном трансформаторе произойдет чрезвычайная ситуация, то второй продолжит работать.
Мощностей подстанции хватит и для снабжения энергией спортивных объектов, и для развития всей площадки Радиоцентра. По словам руководителя управления энергетики областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Вадима Маслова, территория Радиоцентра соизмерима с тремя небольшими заводами или с двумя большими жилыми микрорайонами с 9- и 16-этажными домами. Маслов уточнил, что сейчас стадион запитан по временной схеме, его подключат к основным электросетям к 1 февраля.
- У сетей, построенных до и от подстанции, есть особенность - это сети глубокого залегания, - пояснил представитель министерства. - Для того чтобы их проложить, необходимо было сначала освободить прилегающую территорию, затем обустроить ливневую и бытовую канализации, водопровод.
Свет в тоннелях
На днях энергетики завершили первый этап переустройства линий электропередачи 220 кВ «Жигулевская ГЭС - Солнечная/ Жигулевская ГЭС - Кировская» для строительства двухуровневой дорожной развязки на пересечении улиц Демократической и Ташкентской.
- Это магистральные электросети, которые обеспечивают электроэнергией половину города, - рассказал главный инженер Самарского предприятия Магистральных электрических сетей, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Сергей Гречин. - Днем выполняли все подготовительные работы, а основные - ночью. В планах было переустроить электросети за восемь дней, но все завершили за пять.
Сейчас дорожники приступили к строительству развязки. Ко второму этапу переустройства линий электропередачи перейдут после окончания отопительного сезона - в апреле-мае.
Переустройство инженерных коммуникаций также стало частью работ по реконструкции Московского шоссе и улицы Ново-Садовой.
Технический директор АО «Самарская сетевая компания» Алексей Кучканов рассказал, что сети освещения и энергоснабжения на Ново-Садовой получили 400 кВт дополнительной мощности, на Московском шоссе - 2300 кВт. Было построено около 10 километров новых линий, стоимость всех работ составила 48 млн рублей.
- В декабре в процессе ввода в эксплуатацию были выявлены недочеты, поэтому сейчас линии освещения работают по временной схеме. К 1 февраля они будут подключены к основным электросетям, - добавил Кучканов.
Площадь, улица, фонарь
К мундиалю обновляют и систему уличного освещения. Электросеть была реконструирована на Галактионовской, Куйбышева, Венцека, Алексея Толстого, Водников, Фрунзе, Шушенской. Новые фонари появились на Комсомольской площади и в скверах - 30-летия Победы и у «Шанхая» на Молодогвардейской.
- Заменили 400 светоточек в Струковском саду. В ходе капремонта площади имени Куйбышева мы также полностью заменили всю систему: 203 светоточки, установили четыре новые мачты с 20 прожекторами, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Игорь Сапрыкин.
Он пояснил, что дополнительные мощности в 900 кВт, которые были подведены к площади, потом позволят без проблем проводить там различные массовые мероприятия. Крупнейшим в этом году станет, безусловно, Фестиваль болельщиков.
Всего на улицах города в рамках муниципальной программы «Развитие единой цветосветовой среды» появилось более 700 новых фонарей.
- Готовность объектов к Чемпионату мира по футболу - это, безусловно, один из наиболее обсуждаемых сегодня вопросов, - отметил генеральный директор ООО «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев. - От качества этой подготовки в определенной степени зависит дальнейшее развитие нашего региона. Самара получает возможность стать более привлекательной как для туристов, так и для инвесторов. Важность того, насколько тщательно проработаны планы по модернизации инфраструктуры, как четко они воплощаются, сложно переоценить.
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