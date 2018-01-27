Как самарские школьники будут сдавать ЕГЭ в этом году

Владимир Пылев подчеркнул, что теперь традиционно проводимый экзамен стал более открытым. Во всех пунктах сдачи ЕГЭ будет осуществляться печать контрольно-измерительных материалов, к которым ранее никто не имел доступа. После завершения экзамена бланки ответов просканируют. Применяемая при этом технология шифрования позволит пресечь искажение результатов.

В целом никаких серьезных изменений в процедуре проведения экзамена в 2018 году не предвидится, итоговая аттестация выпускников пройдет в штатном режиме.

Врио министра напомнил, что заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля 2018 года. В документе нужно указать предметы, результаты аттестации по которым будут необходимы для поступления в высшее учебное заведение. Изменить список выбранных предметов после 1 февраля возможно только при наличии очень веской причины, подтвержденной документально.

Многих родителей интересует, планируют ли вводить устную форму сдачи госэкзаменов.

- Устная часть экзамена по русскому языку будет введена не ранее 2019 года, - пояснил Владимир Пылев. - И начнется переход к данной форме не с ЕГЭ, а с итоговой аттестации в девятых классах. Это достаточно сложная процедура, требующая определенной подготовки.

Еще один немаловажный вопрос - о введении новых обязательных экзаменов. Врио министра поспешил успокоить выпускников и их родителей: в этом году в списке обязательных по-прежнему только два предмета - русский язык и математика.

Комментируя тему возможного переноса сроков экзаменов в связи с мировым футбольным первенством, врио министра сообщил, что мундиаль никак не повлияет на проведение ГИА. В то же время выпускные вечера министерство настоятельно рекомендует организовать пораньше и не проводить за сутки до и в день проведения матчей.

Отвечая на вопрос о дополнительных баллах, которые может получить выпускник школы, Владимир Пылев отметил, что большинство самарских вузов положительно относится к участию абитуриента в спортивной жизни, волонтерской деятельности и социальных проектах. Также приветствуются аттестаты с отличием, победы в интеллектуальных и творческих конкурсах. Более подробную информацию можно получить на сайтах учреждений высшего образования.

Большое внимание было уделено вопросам дальнейшего обучения выпускников. Врио министра отметил, что Самарская область в первую очередь промышленный регион. Поэтому областное правительство оказывает материальную поддержку способным ребятам, выбирающим технические специальности в соответствии с приоритетами экономического развития губернии. На сегодня перспективные отрасли, нуждающиеся в квалифицированных кадрах, - нефтехимия и нефтедобыча, автомобилестроение, IT-технологии, транспорт, металлообработка, аэрокосмическое машиностроение.

В заключение Владимир Пылев подчеркнул, что для успешной сдачи экзамена выпускнику помимо твердых знаний необходимы спокойствие, рабочее настроение и моральная поддержка родителей и педагогов:

- Уверен: если у школьника будет именно такой настрой, результат экзамена будет отличным.