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На самарской набережной появятся новые арт-объекты

В прошлом году в Самаре состоялся воркшоп «Живой металл», в котором принимали участие студенты и ведущие архитекторы. По его итогам специалисты разработали шесть вариантов арт-скамеек. Они смогут не только украсить городское пространство, но и сделать отдых жителей удобнее. 
 
Реализацию этих проектов и работу по обустройству городского пространства в целом обсудили вчера на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с архитектором Дмитрием Храмовым, журналистом Арменом Арутюновым и председателем молодежного парламента при городской думе Марией Ильминской. 
 
По словам Храмова, сообщество молодых архитекторов, дизайнеров готово не только разрабатывать «точечные» проекты, но и сотрудничать по стратегическим вопросам, предлагать варианты развития городской среды и сохранения исторической самобытности Самары. Муниципальные власти намерены привлекать их к проработке подобных масштабных идей. Например, Лапушкина предложила подумать над преображением Комсомольской площади. Она находится у одних из ворот Самары - железнодорожного вокзала - и должна быть более интересной. 
 
Что же обсудили предметно на вчерашней встрече? На набережной Волги предложили установить арт-объект в виде лавки-качелей. Также представили эскизы лавки-ленты в виде амфитеатра на склоне и даже лавки-гамака. Ее предлагают собрать из нескольких разноуровневых гамаков, расположенных по спирали вокруг фонаря, выполненного в форме торшера. По мнению мэра, эти проекты еще необходимо доработать, нужно обратить внимание на их безопасность. Первыми могут воплотить в жизнь два проекта, которые не вызвали нареканий: «Ритм Самары» и лавочку-велопарковку. 
 
«Ритм Самары» - в форме кардиограммы. Самарская область на карте напоминает по форме сердце. По задумке автора, его биение должно чувствоваться в районе набережной. Второй проект - широкая скамейка со столиком и двумя парковочными местами для велосипедов. Сидя на лавочке, горожане смогут укрыться от солнца и дождя под небольшим навесом. 
 
Воплощать идеи будут без финансового участия мэрии. Есть меценаты, которые готовы потратиться на изготовление арт-объектов. 
 
Предположительно, их установят на второй или четвертой очереди набережной. Конкретные места будут определены в марте, после выездного совещания. 
 
- Предлагаю не останавливаться на достигнутом. В городе много общественных пространств, которые нуждаются в благоустройстве и модернизации, - сказала Елена Лапушкина. - Мы ждем новых идей, интересных проектных решений, разработанных с участием молодых специалистов.
Дата: 27 января 2018 , 09:21
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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