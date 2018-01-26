Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка

По данным СУ СК РФ по Самарской области, его нашли завернутого в черный целлофановый пакет во дворе дома на улице Ставропольской. Ребенка госпитализировали, позже он скончался в больнице. 12 января по факту смерти малыша возбудили уголовное дело в отношении его матери.

На протяжении двух недель полицейские искали мать мальчика. Они опросили более ста человек и в итоге установили ее личность. Подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Самары. Она жила рядом с тем местом, где оставили малыша. У женщины есть еще двое несовершеннолетних детей. Ранее она в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.