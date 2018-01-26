«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй

10 февраля Михаил Куперберг в рамках программы «Богини Экрана» расскажет об американской кинодиве Фэй Данауэй. В этот день зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Телесеть» (США, 1976, 16+), который принес актрисе премию «Оскар».

Едкая и безжалостная сатирическая комедия о власти телевидения, манипулировании сознанием зрителей, в которой Фэй Данауэй выступила в роли амбиционной журналистки.

17 февраля «Ракурс» предлагает отметить 40-летие картины «Репетиция оркестра» (Италия, Германия, 1978, 16+). Величайший кинорежиссер ХХ века Федерико Феллини создал притчу не столько о великой силе музыки, сколько о механизме власти.

24 февраля зрители смогут сравнить текст бессмертного романа крупнейшего философа, культуролога, медиевиста Умберто Эко «Имя розы» с экранным прочтением режиссера Жан-Жака Анно (Франция, Италия, Германия, 1986, 16+).

Экранизация знаменитого романа - своеобразного средневекового детектива, в котором францисканский монах Вильям Баскервильский в 1327 году расследуя серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии, находит следы пропавшей рукописи апокрифической книги Аристотеля о смехе. В ролях: Шон Коннери, Кристиан Слэйтер, Федор Шаляпин мл. и др.

Начало всех показов в 16:00. Вход свободный.