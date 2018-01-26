В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
Он стартует на следующей неделе.
2-4 февраля в Самаре между журналистами 49 редакций из 15 городов Приволжья развернется серьезная борьба за победу в двух фестивальных конкурсах – «Вместе — радио» и «Вместе медиа. Онлайн». Для журналистов и других профессионалов медиа разработана комплексная 3-дневная образовательная программа. Фестиваль традиционно проводит Фонд независимого радиовещания при поддержке Союза журналистов России и ТАСС.
Первый день «Вместе медиа», 2 февраля, пройдет в Тольятти. Участники и гости фестиваля посетят АвтоВАЗ, музей компании и телекомпанию «ВАЗ ТВ». В Тольятти выступит Денис Колесников (директор компании «Кураж-Бамбей», бренд-войс телеканала Paramount Comedy, чьим голосом говорят все герои сериала «Теория Большого Взрыва»). Он раскроет технологию производства и адаптаций зарубежных сериалов.
3 февраля «Вместе медиа» будет работать в Самаре. В течение двух дней в бизнес-центре отеля «Веструм» московские эксперты вместе с авторами конкурсных работ и другими участниками фестиваля проведут профессиональный разбор аудиопрограмм и онлайн-публикаций, вошедших в шорт-листы. В программе — открытые редакционные советы по всем конкурсным номинациям «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн». В 20:00 будут объявлены победители обоих конкурсов.
Третий день фестиваля, 4 февраля, будет отдан практической и теоретической работе по развитию сообществ в социальных сетях и по продвижению сайтов, навыков написания популярных постов и новостей, а также искусству создавать значимые городские события с небольшими бюджетами.
Программа фестиваля представлена на официальном сайте: vmestemedia.ru
Место проведения в Самаре: Конференц-центр отеля VESTRUM, Комсомольская, 7б.
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