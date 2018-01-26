Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)





Мне совершенно чужды хайп на волне патриотизма и массовая истерия. Для меня не имеет значение, в какой стране снят фильм, и уж точно кино не действует на меня как инструмент пропаганды. Поэтому фактор «наши утерли нос американцам» я не беру в расчет – мне не важно, кто там и кого победил. Равно как не важны тонкости баскетбола. В фильме, заявленном как спортивная драма, высшая ценность заключается именно в драматургии. Характеры и развитие героев, глубина сюжета и качество сценария, заложенная в картину идея и мысль – вот те столпы, что делают почти любой фильм шедевром, тем более если речь идет о драме. Именно в такой перспективе я посмотрел «Движение вверх» и составил мнение о нем.





























































В основу фильма легла одноименная автобиографическая книга советского баскетболиста Сергея Белова. В картине рассказывается о победе сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Причем исход матча решили последние 3 секунды. Также затронута трагедия, произошедшая с 4 по 6 сентября 1972 года на Олимпиаде, когда палестинские террористы расстреляли 11 членов олимпийской сборной Израиля. По сюжету, в 1970 году у мужской сборной СССР по баскетболу меняется главный тренер. Новый наставник Владимир Гаранжин в исполнении Владимира Машкова полностью меняет состав сборной, и теперь в команде не преобладает «ЦСКА», но представлены игроки из многих других спортивных клубов республик СССР. Гаранжин начинает тренировки по новой методике; ему необходимо вдохновить команду и убедить игроков в том, что они смогут совершить невозможное — обыграть непобедимых до того момента американцев. Что они в итоге и делают.



В основу фильма легла одноименная автобиографическая книга советского баскетболиста Сергея Белова. В картине рассказывается о победе сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Причем исход матча решили последние 3 секунды. Также затронута трагедия, произошедшая с 4 по 6 сентября 1972 года на Олимпиаде, когда палестинские террористы расстреляли 11 членов олимпийской сборной Израиля. По сюжету, в 1970 году у мужской сборной СССР по баскетболу меняется главный тренер. Новый наставник Владимир Гаранжин в исполнении Владимира Машкова полностью меняет состав сборной, и теперь в команде не преобладает «ЦСКА», но представлены игроки из многих других спортивных клубов республик СССР. Гаранжин начинает тренировки по новой методике; ему необходимо вдохновить команду и убедить игроков в том, что они смогут совершить невозможное — обыграть непобедимых до того момента американцев. Что они в итоге и делают.





























































Сначала о хорошем. Актеры сыграли достойно, Машков, как всегда, показал нам Машкова, что в принципе меня устраивает. Операторы постарались так же, как художники и постановщики. То есть технически картина выглядит почти безупречно – есть талантливые актеры, есть качественная картинка и звук, атмосфера СССР 70-х передана на «пятерку». Но шампанское открывать пока рано, ведь есть и обратная сторона медали.

Как я уже отмечал, для драмы важны герои, их характеры и развитие, идейное наполнение. В случае с «Движением вверх» сюжетных интриг и хитросплетений быть не может – ведь история всем известна. Мы знаем, что произойдет, где и когда. А потому за исход матча и жизни персонажей переживать не нужно. Это значит, что ставка идет на самих персонажах, их глубину и проработку. А вот тут «Движение вверх» я похвалить никак не могу.





Возможно, вы знаете о скандале, который произошел между создателями фильма и родственниками баскетболистов. Авторам картины, видимо, настоящая жизнь спортсменов показалась скучноватой, поэтому их биографию в фильме основательно переписали. Еще до выхода фильма в прокат он вызвал резкую критику со стороны Евгении Кондрашиной и Александры Овчинниковой (вдов Владимира Кондрашина и Александра Белова), а также Юрия Кондрашина (сына Владимира Петровича). Поэтому фамилия тренера в фильме Гаранжин, а не Кондрашин – настоящую использовать запретили. Родственников баскетболистов можно понять, ведь авторы фильма чересчур увлеклись художественным вымыслом и искусственным нагнетанием драмы.



Возможно, вы знаете о скандале, который произошел между создателями фильма и родственниками баскетболистов. Авторам картины, видимо, настоящая жизнь спортсменов показалась скучноватой, поэтому их биографию в фильме основательно переписали. Еще до выхода фильма в прокат он вызвал резкую критику со стороны Евгении Кондрашиной и Александры Овчинниковой (вдов Владимира Кондрашина и Александра Белова), а также Юрия Кондрашина (сына Владимира Петровича). Поэтому фамилия тренера в фильме Гаранжин, а не Кондрашин – настоящую использовать запретили. Родственников баскетболистов можно понять, ведь авторы фильма чересчур увлеклись художественным вымыслом и искусственным нагнетанием драмы.





























































Я прямо вижу, как писали сценарий: «Драмы, нужно больше драмы. Пусть у одного будут колени больные, а другого сердце. Пусть ему операцию сделают перед игрой. Драмы, еще драмы! Пусть у грузина свадьба будет в горах, и ему будет плевать на игру, а другой будет самовлюбленным эгоистом. Еще, нужно еще драмы! Ага, пусть один из ребят будет предателем Родины – будет ненавидеть СССР, родственники у него в Германии будут жить, и он будет читать «Майн кампф». Нет, обойдемся без «Майн кампфа», но все остальное – трижды да!». Все это есть в фильме, и даже больше. Со всеми болячкам и проблемами экранных игроков сложно представить, что такая команда вообще могла быть сборной СССР. Авторы пытаются убедить нас, что с американцами советские баскетболисты играли чуть ли не на последнем издыхании, превозмогая боли и невзгоды. И еще, почему под конец все эти разобщенные юноши вдруг стали командой и изменили себя? А потому что патриотизм – все. Простите, но глубиной и раскрытием персонажей тут и не пахнет, а искусственно накрученная драма не работает. Поэтому происходящее на экране какого-то отклика в душе не вызывает.



Я прямо вижу, как писали сценарий: «Драмы, нужно больше драмы. Пусть у одного будут колени больные, а другого сердце. Пусть ему операцию сделают перед игрой. Драмы, еще драмы! Пусть у грузина свадьба будет в горах, и ему будет плевать на игру, а другой будет самовлюбленным эгоистом. Еще, нужно еще драмы! Ага, пусть один из ребят будет предателем Родины – будет ненавидеть СССР, родственники у него в Германии будут жить, и он будет читать «Майн кампф». Нет, обойдемся без «Майн кампфа», но все остальное – трижды да!». Все это есть в фильме, и даже больше. Со всеми болячкам и проблемами экранных игроков сложно представить, что такая команда вообще могла быть сборной СССР. Авторы пытаются убедить нас, что с американцами советские баскетболисты играли чуть ли не на последнем издыхании, превозмогая боли и невзгоды. И еще, почему под конец все эти разобщенные юноши вдруг стали командой и изменили себя? А потому что патриотизм – все. Простите, но глубиной и раскрытием персонажей тут и не пахнет, а искусственно накрученная драма не работает. Поэтому происходящее на экране какого-то отклика в душе не вызывает.





























































А еще удручает одна закономерность. Самыми популярными фильмами в последние годы становятся картины про заслуги жителей СССР – «Легенда №17», «Время первых», «Салют-7», «Движение вверх» и т.д. Получается, что в настоящем нет достижений и подвигов, достойных экранизации, или их не хотят замечать. Это значит, что ушлые продюсеры и дальше будут листать учебники истории, а потом снимать кино по мотивам событий времен Советского Союза.

Посмотреть «Движение вверх» я все же рекомендую хотя бы ради атмосферы СССР 70-х и хороших актерских работ. Поклонникам баскетбола – в особенности. Среди основной массы ширпотреба в российском кино – это качественная картина. Но это просто неплохой фильм, а не шедевр.

Приятного просмотра!

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