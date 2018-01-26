Своими глазами: какие сюрпризы ждут самарцев в новых вагонах РЖД
В четверг, 25 января, со станции Самара в первый рейс до Санкт-Петербурга отправился фирменный поезд №107/108 с купейными вагонами международного класса. Сейчас в двух составах курсируют по четыре вагона новой модификации. Их разработали совместными усилиями Тверского вагоностроительного завода и австралийской компании Siemens AG.
- В купе каждый пассажир может использовать дополнительное обогревание купе. Есть индикаторы, и пассажиры сами выставляют комфортную для них температуру. Можно сделать воздух холоднее или горячее. В зимний период это будет подогрев, а в летний – охлаждение воздуха, - говорит Александр Мелихов.
Но самое приятное ожидает пассажиров не в купе, а в хвостовой части вагонов, где одна из кабинок оборудована душевым модулем. Теперь во время многочасовой поездки можно принять душ.
Из минусов можно отменить узкие коридоры в вагонах, в которых, например, двум крупногабаритным пассажирам разойтись будет сложно. По словам Александра Мелихова, коридоры сделали несколько уже, чем в обычных вагонах, чтобы увеличить площадь купе, ведь именно там пассажиры проводят большую часть поездки.
В составе фирменного поезда №107/108 есть купе для инвалидов, межобластной вагон с местами для сидения, вагон-ресторан и стандартные купе международного класса. Пассажиры могут покупать билеты по принципу «женское/мужское». Срок службы вагонов составляет 40 лет.
Высокотехнологичные вагоны могут сильно удивить неподготовленного пассажира, привыкшего к романтике российской железной дороги. Ведь русский человек знает, что поездка на поезде – это когда зовешь проводника, чтобы попросить горячей воды и чаю. Это когда открываешь окно, чтобы охладить душное купе. Это когда стоишь в очереди в уборную, чтобы помыть руки после обеда. Новые вагоны полностью меняют подход к железнодорожным поездкам, буквально разрывая шаблоны. Перед отправкой состава в первый рейс sgpress.ru побывал в модернизированных вагонах и оценил все новшества.
- Здесь много электроники: автоматизирован процесс открытия дверей, откидная площадка выходит автоматически. В каждом вагоне есть кулер с холодной и горячей водой, можно сразу чай заварить, - рассказывает начальник поезда Александр Мелихов.
А если вам вдруг понадобится проводник, то в каждом купе есть кнопка вызова. В интерьерах вагонов учтены все современные требования к безопасности и комфорту. Спальные места оборудованы ортопедическими матрасами. После еды не нужно стоять в очередях, чтобы помыть руки - в каждом купе установлен умывальник, вмонтированный в столик.
- В купе каждый пассажир может использовать дополнительное обогревание купе. Есть индикаторы, и пассажиры сами выставляют комфортную для них температуру. Можно сделать воздух холоднее или горячее. В зимний период это будет подогрев, а в летний – охлаждение воздуха, - говорит Александр Мелихов.
Мы проверили, насколько чувствительна и отзывчива электроника в купе. Кнопки нажимаются легко, а система сразу реагирует на действия пассажира. Например, при нажатии на кнопку датчик температуры сразу ползет вверх или вниз, настраивая систему кондиционирования. Также в купе есть розетки для зарядки телефонов и ноутбуков, что весьма важно для современного человека.
Но самое приятное ожидает пассажиров не в купе, а в хвостовой части вагонов, где одна из кабинок оборудована душевым модулем. Теперь во время многочасовой поездки можно принять душ.
Из минусов можно отменить узкие коридоры в вагонах, в которых, например, двум крупногабаритным пассажирам разойтись будет сложно. По словам Александра Мелихова, коридоры сделали несколько уже, чем в обычных вагонах, чтобы увеличить площадь купе, ведь именно там пассажиры проводят большую часть поездки.
В составе фирменного поезда №107/108 есть купе для инвалидов, межобластной вагон с местами для сидения, вагон-ресторан и стандартные купе международного класса. Пассажиры могут покупать билеты по принципу «женское/мужское». Срок службы вагонов составляет 40 лет.
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